Da mittlerweile bekannt ist, dass das Rauchen von Zigaretten gesundheitsschädlich ist, greifen viele auf E-Zigaretten zurück. Die Alternative zu herkömmlichen Zigaretten soll weniger ungesund sein, zudem riecht es angenehmer. Doch jetzt kommt eine amerikanische Studie zu dem Schluss, dass das Rauchen von E-Zigaretten zu Erektionsstörungen führen kann. Laut der Studie liegt die Wahrscheinlichkeit an einer erektilen Dysfunktion zu erleiden bei Männern, die täglich E-Zigaretten rauchen, doppelt so hoch, als bei Männern, die nie eine E-Zigarette rauchen.

Die entsprechende Studie aus den USA wurde im Fachmagazin "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlicht. An ihr nahmen über 13.000 Männer teil, die sich zu E-Zigaretten geäußert haben. Da bekannt ist, dass bereits durch das Rauchen herkömmlicher Zigaretten Blutgefäßinnenwände angegriffen werden und durch die Giftstoffe im Tabak auch der Schwellkörper des Penis leiden kann, sollte untersucht werden, inwiefern sich auch das Rauchen von E-Zigaretten auf das "beste Stück" auswirkt.

53 Prozent aller Teilnehmer waren ehemaliger Zigarettenraucher, 21 Prozent rauchten aktuell Zigaretten und 14 Prozent rauchten andere Tabakprodukte. Hier konnte festgestellt werden, dass der Nikotingehalt eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Verengung von Blutgefäßen geht. Das Nikotin soll die Erweiterung der Blutgefäße verhindern und den Blutfluss reduzieren, weshalb "die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes negativ beeinflusst" und "die normale erektile Funktion beeinträchtigt" wird, heißt es laut Studie.

In Zusammenhang mit E-Zigaretten heißt es weiter: "Während die erste Generation von ENDS (Electronic Nicotine Delivery Devices) niedrige Nikotinspiegel lieferte, können viele der neueren ENDS-Geräte in Verbindung mit den derzeit erhältlichen E-Liquid-Konzentrationen mit hohem Nikotingehalt effektiv höhere Nikotinspiegel als Zigaretten liefern."

Nach Angaben der Forschenden ergibt sich daraus, dass die Wahrscheinlichkeit eine erektilen Dysfunktion zu erleiden bei Männern, die täglich eine E-Zigarette rauchen, doppelt so hoch ist wie bei Männern, die nie eine E-Zigarette rauchen. Betrachtet man weitere Untersuchungen, wird deutlich, dass es bei Rauchern im Allgemeinen fast doppelt so häufig zu Impotenz kommt wie bei Nichtrauchern.

Allerdings betonen die Wissenschaftler*innen auch, dass dies die erste bevölkerungsbasierte Studie ist, die einen Zusammenhang zwischen E-Zigaretten und Erektionsproblemen untersucht hat. Es bedarf noch einer Langzeituntersuchung, um herauszufinden, inwieweit E-Zigaretten ein tatsächlicher Faktor für Erektionsprobleme sind.

Abschließend heißt es, dass "diejenigen, die wöchentlich körperlich aktiv waren, eine niedrigere Wahrscheinlichkeit hatten, an erektiler Dysfunktion zu leiden, als diejenigen, die keine körperliche Aktivität angaben." Auch hier bedarf es wohl noch weiterer Studien.

