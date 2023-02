Vergiftungsgefahr bei Petersiliensamen

Die allseits beliebte Petersilie ist 2023 Giftpflanze des Jahres geworden. Du musst aber nicht erschrecken: Wenn du diese Hinweise beachtest, steht dem Kochvergnügen und dem Genuss nichts entgegen.

Giftiges Apiol in der Petersilie

Lasse als Laie grundsätzlich lieber die Finger vom Petersiliensamen. Denn dieser enthält das giftige Apiol, das auf die glatten Muskelfasern der Blase, des Darms und besonders der Gebärmutter (Uterus) wirkt. Als Heilmittel und von Fachleuten niedrig dosiert eingesetzt, ist der Samen harntreibend, bei Überdosierung kann er im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen.

Apiol wirkt spasmolytisch (krampflösend) und abortiv. Letzteres erklärt die Verwendung bei Abtreibungen, wobei es jedoch zu Todesfällen kommen kann, weil die anderen Wirkungen des beliebten Küchenkrauts zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen.

Bei vielen Pflanzen ändern sich Geschmack und Inhaltsstoffe durch die Blüte. Bei der Petersilie ändert sich vor allem die Giftigkeit, sodass du blühende Petersilie auf keinen Fall noch verwenden solltest. Denn ab diesem Zeitpunkt kann der Giftstoff Apiol auch in den Blättern zu finden sein, was letztendlich die gesamte Pflanze ungenießbar macht. Keine Angst dagegen brauchst du vor gelb gewordenen Petersilienblättern zu haben: Diese sind einfach weniger aromatisch, aber nicht gefährlich.

Petersilie: Gute Inhaltsstoffe und beste Verwendungen in der Küche

All die Warnungen vor Petersilie sollen dich nicht vergessen lassen, dass frische Petersilie nicht nur lecker ist, sondern neben Vitamin K, Vitamin A und Vitamin B9 vor allem Vitamin C in erheblicher Menge enthält. Es lohnt sich also nicht nur optisch und wegen des Geschmacks, den grünen Küchenkräuter-Klassiker möglichst frisch ans Essen zu geben.

Meist wird Petersilie roh verwendet und - zum Schutz des Aromas und der guten Inhaltsstoffe - nicht mitgekocht und möglichst spät ans Essen gegeben. Doch es gibt auch Verwendungen, bei denen das Kraut von Anfang an hinzugefügt wird, um ihm seine Aromen zu "klauen": zum Beispiel als Suppengrün (zusammen mit Karotten, Sellerie, Pastinaken) in Suppen und Eintöpfen oder für die Bratensauce. Roh wird Petersilie überwiegend als Deko in gehackter Form auf die Speise oder den Tellerrand gestreut. Eine schöne Variante sind kleine Sträußchen Petersilie, die sich auch leicht frittieren lassen.

Getrocknet kannst du Petersilie in einem gut schließenden Schraubglas auf Vorrat aufbewahren. Eine Variante ist in Öl eingelegte Petersilie, die an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahrt wird. Nach und nach gehen die Aromastoffe ins Öl über. Du kannst es für Salatdressings verwenden oder Fleisch vor dem Braten damit bepinseln. Super ist die Mischung auch sparsam verwendet als Unterlage für Pizzen, Flammkuchen und deftige Strudel. Der Klassiker bleibt natürlich das in Butter gebratene Kraut für Petersilienkartoffeln. Hier solltest du darauf achten, dass die Butter nicht zu heiß wird - sonst verbrennt die Petersilie und schmeckt bitter.

Fazit: Keine Angst vor Petersilie

Wenn du darauf achtest, keine blühenden Pflanzenteile oder die Samen der Petersilie zu dir zu nehmen, brauchst du keine Angst zu haben, wenn dir das aromatische Küchenkraut das nächste Mal auf dem Teller begegnet. Im Zweifelsfall hilft auch der Giftnotuf, der dich ab dem Verdacht auf eine Apiol-Vergiftung beraten kann.