Ob aus dem Kaffeevollautomaten, der klassischen Filtermaschine oder French Press: Deutsche lieben Kaffee. Nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes trinken 86 Prozent aller Erwachsenen einmal am Tag oder zumindest mehrmals in der Woche eine Tasse. Vor allem am Morgen wird das Heißgetränk konsumiert. Zum einen aus Gewohnheit, zum anderen zum Wachwerden.

Bei manch einem landet der Kaffee sogar noch vor dem Frühstück im Magen. Doch eine neue Studie kommt zu dem Schluss: Das ist gar nicht mal so gesund. Kaffee sollte nicht auf nüchternen Magen getrunken werden. Untersuchungen der US-amerikanischen Universität Maryland haben ergeben, dass Kaffeetrinken auf nüchternen Magen nicht effektiv ist, also uns nicht wach macht.

Grund dafür ist, dass am Morgen die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut noch sehr hoch ist. Unser Körper produziert es, um uns auf das Aufstehen vorzubereiten und es kurbelt unseren Stoffwechsel an. Das macht wach. Trinken wir zusätzlich eine Tasse Kaffee, nützt uns das enthaltene Koffein in diesem Moment nichts. Besser ist es laut Studie, den Kaffee erst nach dem Frühstück zu trinken beziehungsweise, nachdem wir etwas im Magen haben. Denn dann ist das Cortisol schon etwas abgebaut worden und der Kaffee hilft uns wirklich, fit und wach in den Tag zu starten.

