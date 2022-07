Pille statt Sport: Ablauf der Studie

Sportler*innen können sich ein Leben ohne Sport nur schwer vorstellen und genießen regelmäßige Trainingseinheiten. Doch nicht jeder*m bereitet Sport viel Freude. Vielleicht kannst du dich auch aus gesundheitlichen Gründen nicht ausreichend bewegen. Mit der Frage, ob eine Pille als Nahrungsergänzungsmittel regelmäßige Bewegung ersetzen könnte, beschäftigten sich Forscher*innen aus den USA.

Eine Pille als Ersatz für Sport: Die Studie

Menschen, die sich nicht ausreichend bewegen können, kann die Pille neue Hoffnung geben.

Du weißt, dass regelmäßiger Sport dich, kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung und einem gesunden Lebensstil, fit und gesund hält. Forscher*innen in den USA fragten sich, ob es nicht möglich sei, die sportliche Aktivität mit einer Pille zu ersetzen, die dieselbe Wirkung hat.

Um die Frage beantworten zu können, untersuchten die Forscher*innen im Zuge ihrer Studie zunächst, was genau im Körper passiert, wenn wir uns sportlich betätigen. Dafür wurde das Blut von Mäusen analysiert, nachdem diese sich sportlich aktiv gezeigt hatten; ersichtlich wurde, dass ein bestimmtes Molekül namens Lac-Phe eine signifikante Rolle spielt. Lac-Phe ist die Abkürzung für N-lactoyl-Phenylalanin; es handelt sich also um eine Verbindung aus Laktat und Phenylalanin. Laktat wird in einem Prozess während des Sports erzeugt, und zwar dann, wenn mehr Glukose abgebaut wird als Sauerstoff zur Verfügung steht. Die Aminosäure Phenylalanin gehört zu den Grundbausteinen der Proteine. Lac-Phe wird außerdem dann zwischen Laktat und Phenylalanin gebildet, wenn ein Überangebot des in Epithelzellen, Makrophagen, Monozyten sowie weiteren Immunzellen vorhandenen Enzyms CNDP2 vorliegt.

Bisher war nur bekannt, dass eine dauerhafte Gewichtsreduktion über eine eingeschränkte Kalorienzufuhr sowie viel Bewegung und einem gesunden Lebensstil möglich ist; die Entdeckung des Moleküls könnte nun aber einen Wandel bedeuten. Die dauerhafte Verabreichung des Moleküls bewirkte bei den Mäusen auch ohne sportliche Betätigung eine Gewichtsabnahme. Die Aminosäure soll also die Fettleibigkeit effektiv reduzieren und den Appetit verringern. Ersichtlich wurde dies an den Mäusen, deren Interesse an Futter stark abnahm. Zukünftig könnte es auch für Menschen möglich sein könnte, das Molekül in Form einer Pille zu sich zu nehmen und denselben Effekt zu erzielen, wie wenn sie sich sportlich betätigt hätten.

Fazit

Selbstverständlich können die derzeitigen Ergebnisse nicht spiegelbildlich auf Menschen übertragen werden; dafür sind weitere Untersuchungen nötig. Dennoch kann die Studie Hoffnung darauf geben, dass es künftig eine Pille geben wird, die die Effekte von Sport auf den Körper in Ansätzen nachahmen kann. Auch, wenn es nicht als vollständiger Ersatz zu Sport angesehen werden kann, ist es vor allem für ältere oder gebrechlichere Menschen eine besondere Chance. Krankheiten wie Osteoporose oder Herzerkrankungen könnten damit verlangsamt werden, auch, wenn die Patient*innen sich nicht selbst ausreichend bewegen können.

