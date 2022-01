Welche Symptome hast du bei einer Lungenentzündung?

In Deutschland erkranken pro Jahr rund eine halbe Million Menschen an einer Lungenentzündung. Die Krankheit geht mit Schüttelfrost oder auch Fieber einher - Symptome, die auch bei einer schweren Grippe auftreten. Ob du tatsächlich an einer Lungenentzündung leidest, erkennst du an gewissen Reaktionen des Körpers. Treten diese auf, solltest du zügig einen Arzt aufsuchen.

Lungenentzündung: Wer zählt zur Risikogruppe?

Laut AOK-Bundesverband haben Säuglinge und Kleinkinder ein höheres Risiko als Erwachsene, da bei ihnen das Abwehrsystem noch nicht ganz ausgereift ist. Auch ältere Menschen sind anfälliger für eine Lungenentzündung. Denn im Alter sind chronische Erkrankungen häufiger und das Immunsystem funktioniert nicht mehr so gut. Bei ihnen kann eine Lungenentzündung auch lebensgefährlich sein.

Heimtückisch ist, dass vor allem bei Kindern und älteren Menschen eine Lungenentzündung manchmal schwer zu erkennen ist, da diese spezifischen Symptome auch fehlen können. Bei älteren Menschen kann die Erkrankung zum Beispiel schleichend und mit wenigen oder nur leichten Beschwerden beginnen.

Viele Kinder klagen vor allem über Bauchschmerzen. Säuglinge fallen eventuell zu Beginn nur dadurch auf, dass sie nicht trinken wollen, apathisch wirken und erbrechen.

Welche Symptome sind typisch?

Anhand der Symptome kann ein Laie oft nicht unterscheiden, ob es sich um eine Erkältung oder eine Lungenentzündung handelt.

Diese Hinweise deuten auf eine Lungenentzündung hin:

starke Verschlechterung des Befindens binnen weniger Stunden

Atemnot

hohes Fieber

eitriger Auswurf

Lungenentzündung: Ursachen und Behandlung

Ob es sich tatsächlich um eine Lungenentzündung handelt und welche Therapie die beste ist, kann letztlich nur ein Arzt klären. Dabei wird die Lunge abgehört und gegebenenfalls eine Röntgenaufnahme des Organs gemacht.

Außerdem können die Entzündungswerte gemessen und der Sauerstoffgehalt im Blut bestimmt werden. Um den genauen Krankheitserreger festzustellen, werden Blut, Urin sowie abgehusteter Schleim im Labor untersucht.

Da in den meisten Fällen Bakterien die Auslöser einer Lungenentzündung sind, verschreibt der Arzt in der Regel Antibiotika. Häufig verursachen sogenannte Pneumokokken eine Lungenentzündung. Sie gelangen beim Einatmen mit winzigen Speichel- oder Wassertröpfchen bis in die Lunge. Bei Kindern sind Infektionen mit dem Bakterium Haemophilus influenzae typisch, manchmal sind auch Erkältungs- oder Grippeviren im Spiel.

