Heidelberg vor 38 Minuten

Vitamin D

30.000 Krebstote weniger pro Jahr möglich: Vitamin-D-Studie mit hoffnungsvoller Prognose

Eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung soll die jährliche Sterberate an Krebs deutlich um 30.000 reduzieren - so jedenfalls die Ergebnisse einer Studie. Forschende raten dazu Lebensmittel mit Vitamin D anzureichern. In Finnland und anderen Ländern ist das bereits die Praxis- auch für Deutschland eine denkbare Lösung?