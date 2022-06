Egal ob lang, kurz oder schön lackiert: Fingernägel gelten als Spiegel der Gesundheit. Deshalb sollte man Veränderungen an der Oberfläche oder bei der Farbe der Nägel beobachten und im Notfall sogar einen Arzt aufsuchen. Was die verschiedenen Änderungen bedeuten, verraten wir dir hier.

Das bedeuten Nagelverfärbungen

Gelbliche und hellbraune Verfärbungen

Besonders wenn man häufig die Nägel lackiert, kann es durch Farbrückstände zu gelblichen Verfärbungen kommen. Aber auch wer viel mit verschiedenen Putzmitteln arbeitet, kann solche unschönen Farbmuster auf den Nägeln bekommen. Grund dafür sind Farbpigmente, die in die Nagelplatte eindringen. Insbesondere bei knalligen Farben sollte man deswegen immer mit einem farblosen Grundierlack vorlackieren.

Doch auch Pilzinfektionen können solche gelbstichigen oder hellbraunen Verfärbungen mit sich bringen. In besonders schlimmen Fällen können sie zu Nagelpilz (Onychomykose) führen. Sollte man also gelbliche Verfärbungen haben, ohne die Nägel zu lackieren, sollte man am besten einen Arzt aufsuchen, um eine mögliche Pilzinfektion behandeln zu lassen.

Schwarze Flecken

Nach einer Quetschung sind dunkelblaue oder fast schwarze Flecken auf den Nägeln vollkommen normal, hier besteht kein Grund zur Sorge.

Treten allerdings einfach so schwarze Flecken auf den Nägeln auf, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen. Diese Verfärbungen können auf ein Muttermal oder schwarzen Hautkrebs hinweisen, der unverzüglich von einem Experten untersucht werden sollte.

Weiße Flecken

Im Gegensatz zu schwarzen Flecken sind weiße Flecken auf den Nägeln harmlos. Denn sie entstehen durch Lufteinschließungen, die bei der Nagelpflege entstehen können. Diese Verfärbungen wachsen mit dem Nagel heraus.

Blaue Nägel

Im Winter oder bei niedrigen Temperaturen sind blaue Finger und Nägel nicht sonderlich verwunderlich. Erscheinen die Nägel jedoch auf Dauer in einem blauen Schein, kann dies auf Blutarmut hindeuten, bei der es in den Fingern zu einem Durchblutungsmangel kommt.

Veränderungen in der Nageloberfläche

Auch Veränderungen in der Nageloberfläche können auf einen Nährstoffmangel oder Krankheiten hinweisen.

Abblättern des Nagels

Wenn deine Nägel dazu neigen, abzublättern, kann dies ein eindeutiges Zeichen für einen Mineralstoffmangel sein. Eine Anreicherung der Ernährung mit Eiweiß, Zink, Silizium oder Eisen kann hier Abhilfe schaffen. Allerdings sollte vorher mit einem Arzt abgeklärt werden, welche Nährstoffe dem Körper fehlen.

Brüchige Nägel

Auch brüchige Nägel können ein Hinweis auf ein Nährstoffdefizit sein. Hier fehlen dann allerdings häufiger Kalzium, Magnesium oder andere Spurenelemente.

Längsrillen

Längsrillen im Nagel sind völlig normal. Da sie zu einem normalen Alterungsprozess gehören, treten sie meist bei älteren Menschen auf. Aber auch bei einem unausgeglichenen Wasserhaushalt können sie ausgeprägter erscheinen.

Querrillen und -furchen

Querrillen und -furchen dagegen sind ein Anzeichen dafür, dass der Nagel im Wachstum gestört wurde. Quetschungen oder Verletzungen bei der Nagelpflege können ein Auslöser dafür sein. Es könnte aber auch tieferliegende Gründe, wie beispielsweise Nährstoffdefizite oder fieberhafte Erkrankungen dafür geben.

Fingernägel beobachten, um Krankheiten zu erkennen

Um Krankheiten frühzeitig zu erkennen, ist eine ausgeprägte und sorgsame Nagelpflege also unumgänglich. Wie an den Augen werden hier interne Krankheiten äußerlich sichtbar. Und auch Veränderungen und Flecken auf der Haut sollte man genau im Auge behalten.