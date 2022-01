Wie kann es sein, dass man krank ist, ohne es zu merken ?

Du fühlst dich zwar schlapp und müde, aber nicht richtig krank? Vielleicht will dir aber genau das dein Körper damit sagen. Es gibt Anzeichen, die du wahrnehmen solltest. Denn du kannst krank sein, ohne es zu merken.

Wie kann es sein, dass man krank ist, ohne es zu merken?

Zuerst stellt sich natürlich die Frage: Wie kann es überhaupt sein, dass man krank ist, es aber gar nicht bemerkt?

Unser Körper hält einiges aus und manche Anzeichen stempeln wir als Lappalien ab - schließlich rennt man nicht wegen jedem kleinen Wehwehchen zum Arzt.

Doch dein Körper zeigt oft genau, wo gerade ein Problem ist. Sollten gewissen Symptome über mehrere Tage anhalten, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Symptome: 1. Verdauungsprobleme

Deine Verdauung kann auf vielerlei Weisen beeinträchtigt werden: Blähungen, Verstopfung, Krämpfe. Wenn du Probleme mit dem Magen und dem Verdauungstrakt hast, fühlst du dich oftmals selbst nicht wohl. Solltest du regelmäßig und dauerhaft Probleme haben, solltest du das als Warnsignal verstehen. Teils kann Durchfall zum Beispiel chronisch werden.

Um deine Verdauung wieder auf Trab zu bringen, kannst du deine Ernährung umstellen. Hinter diesem Problem könnten aber auch psychische Ursachen stecken oder auch schädliche Lebensgewohnheiten (wie ständiges Fast Food, extremer Alkoholkonsum, oder ähnliches).

Verändert sich trotz Änderung deiner Ernährung oder Angewohnheiten nichts, solltest du definitiv mit einem Arzt sprechen.

Symptome: 2. Akuter Haarausfall

Hast du Probleme mit Haarausfall? Zu viele Haare sammeln sich im Moment in deiner Bürste und du bist dir sicher, dass es nicht am Alter liegt? Dies kann von Stress kommen. Natürlich hat jeder von uns einmal stressige Phasen, dennoch solltest du dieses Zeichen ernst nehmen - denn Stress ist im Allgemeinen schlecht für deine psychische und physische Gesundheit.

Versuche mehr Ruhezeiten in deinen Tag einzuplanen und vielleicht von der Arbeit etwas kürzerzutreten. Stress kann zu schwerwiegenden und langfristigen Problem führen.

Auch die Ernährung kann zu Haarausfall führen. Achte auf genügend Nährstoffe und Vitamine in deinen Mahlzeiten und versuche, dich ausgewogen zu ernähren. Wird es nicht besser, solltest du definitiv einen Arzt aufsuchen.

Symptome: 3. Chronische Müdigkeit

Wirst du von ständiger Müdigkeit geplagt und siehst es schon als Normalzustand an? Du solltest definitiv aufpassen! Chronische Müdigkeit solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen! Ein andauernder Schlafmangel ist ungesund und kann, neben Gewichtszunahmen, zu ernsten Gesundheitsproblemen führen.

Eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist, die Schlafdauer zu erhöhen. Du könntest auch versuchen, deine Schlafqualität zu erhöhen: Eine neue Matratze, ein anderer Lattenrost, neue Kissen und Decken oder eine andere Schlafposition.

Bist du trotz genügend Schlaf immer noch müde und unausgeruht, solltest du dich an einen Arzt wenden. Dahinter könnten auch größere, gesundheitliche Probleme stecken, die abgeklärt werden müssen.

Wann du einen Arzt aufsuchen solltest

Ein paar Krankheitssymptome lassen sich manchmal mit einer kleinen Umstellung in unserem Leben in den Griff bekommen. Sollten deine gesundheitlichen Probleme jedoch länger anhalten, solltest du definitiv einen Arzt aufsuchen - vor allem, wenn es schon so lange anhält, dass du es als Normalzustand ansiehst!

Bei dauerhaftem Schlafmangel kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen, die du definitiv ernst nehmen solltest!