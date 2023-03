Wofür sind Zahnzusatzversicherungen da?

Benötigst du einen Zahnersatz wie beispielsweise eine Krone, eine Brücke oder ein Implantat, bedeutet dies in der Regel auch immer eine Menge an eigenen Kosten. Für diese Kosten lohnt sich aber nicht in jedem Fall eine Zahnzusatzversicherung. Wir verraten dir, worauf du achten solltest und wann die Zusatzversicherung sinnvoll sein könnte.

Zahnzusatzversicherungen: Wann lohnen sie sich?

Die Webseite Kostenfalle Zahn, ein Angebot der Verbraucherzentrale und gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, klärt über Zahnzusatzversicherungen auf. Grundsätzlich raten die Expert*innen, dass eine Zahnzusatzversicherung nicht zu vorschnell abgeschlossen werden sollte. Vorher solltest du dir über die Leistungen im Klaren sein und individuell entscheiden, ob sie sich lohnen könnte oder nicht. Zahnersatz ist in Deutschland recht teuer. Im Ausland - wie etwa in Tschechien - sind die Preise deutlich günstiger. Könnte es also eine Option sein, für den Zahnersatz ins Nachbarland zu fahren?

Private Zuzahlungen, die dich beispielsweise bei einem Zahnersatz erwarten, werden oft nicht zu 100 % von der Zahnzusatzversicherung abgedeckt. So bezieht sich bei einem Zahnersatz die Kostenübernahme häufig nur auf einen Teil der Rechnung. Entscheidend ist, dass du dir überlegst, welche Leistungen genau versichert werden sollen. Reicht es dir, dass die Regelversorgung von der Kasse bezahlt wird und du eine Eigenbeteiligung bei einem Zahnersatz zahlen musst, kann es günstiger sein, etwas Geld hierfür selbst anzusparen. Für den Fall, dass ein Zahnzusatz nötig wird, könnte die Ersparnis folglich reichen.

Sind dir jedoch eine höherwertige Versorgung sowie Zahnästhetik sehr wichtig, kann eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll sein. Außerhalb der Regelversorgung kann es nämlich schnell einmal teurer werden. Du solltest immer genau auf die Leistungen des Vertrages achten. So gibt es beispielsweise Tarife, welche besonders teure Versorgungen ausschließen. Darunter fallen beispielsweise Inlays oder Implantate. Wünschst du dir also Inlays aus hochwertigen Materialien wie Gold oder keramische Verblendungen bei Kronen und Brücken, solltest du am besten einen Tarif wählen, bei dem die Versicherung mindestens die Hälfte der Kosten übernimmt. Für den Zahnersatz oder die Implantate sollte die Zusatzversicherung weitgehend oder komplett aufkommen. Du solltest überdies darauf achten, dass es keine Begrenzungen bei der jährlichen Erstattung gibt. Ansonsten kann es sein, dass eine größere Maßnahme den Kostenrahmen übersteigt und du den verbliebenen Kostenanteil tragen musst.

Weitere wichtige Fakten rund um Zahnzusatzversicherungen

Vor Abschluss einer Zahnzusatzversicherung sollte immer der eigene Zahnzustand sowie das Erkrankungsrisiko abgeschätzt werden. In der Regel kannst du dies durch ein Gespräch mit deinem Zahnarzt oder deiner Zahnärztin und deiner Krankengeschichte bereits gut einschätzen. Werden zukünftig sehr wahrscheinlich umfangreiche Zahnbehandlungen oder ein Zahnersatz notwendig, könnte eine Zusatzversicherung die großen Kosten abfedern. Mal zum Vergleich:

Eine Vollprothese kostet um die 500–850 Euro je Kiefer.

Teilprothesen kosten um die 600–900 Euro.

Implantatgestützte Vollprothesen kosten etwa 1.000 Euro pro Implantat. Je nach Behandlungsmethode werden pro Kiefer vier bis acht Implantate benötigt.

können 6.000 Euro und mehr kosten. Die gesetzliche Krankenkasse beteiligt sich an der Zahnprothese mit einem Festzuschuss von 60 % . Dieser Anteil bezieht sich nur auf die Regelversorgung, die zu deinem Befund passt. Den Rest musst du selbst bezahlen.

Außerdem solltest du wissen, dass es sich bei einer Zahnzusatzversicherung immer um einen Risikovertrag handelt. Kündigst du den Vertrag, gehen die eingezahlten Beiträge verloren. Du solltest zudem immer bedenken, dass es Wartezeiten gibt. Diese meint die Zeit zwischen Vertragsbeginn und Anspruchsbeginn auf volle Leistungen. Meist liegt die Wartezeit zwischen 3 und 5 Jahren. Viele Verträge gewähren dir in den ersten 6 bis 8 Monaten nach Vertragsbeginn keine Leistungen. Wichtig zu wissen ist darüber hinaus, dass die Beiträge von Zahnzusatzversicherungen nicht stabil bleiben. So sind beispielsweise Verträge mit steigenden Beiträgen mit dem Alter nicht unüblich. Oft steigen Beiträge auch, wenn die Ausgaben über den ursprünglich kalkulierten Umfang hinausgehen. Wie stark die Beiträge ansteigen, kann nicht vorhergesagt werden. Jedoch kannst du direkt bei der Versicherung nachfragen, wie es in etwa mit der Preisentwicklung aussieht.

Von Expert*innen wird empfohlen, zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr die Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Grund dafür ist, dass die Versicherung meist nicht für bestehende oder bereits angekündigte Behandlungen aufkommt. Ist man noch in seinen jüngeren Jahren, ist es wahrscheinlicher, dass die Zähne noch gesund sind. Damit wird ein größeres Leistungsspektrum im Alter mit eingeschlossen. Deine Versicherung solltest du final nach deinen Leistungswünschen auswählen. Bist du dir unsicher, welche genau zu dir passt, könntest du auch ein Beratungsangebot wahrnehmen. In der Regel bieten Verbraucherzentralen persönliche Beratungen an. Sicherlich kannst du eine Stelle in deiner Nähe finden. Darüber hinaus hat beispielsweise die Stiftung Warentest verschiedene Zahnzusatzversicherungen getestet. Auch dies kann dir eine Hilfe bei der Auswahl sein.

Fazit - Vergleichen lohnt sich

Grundsätzlich lohnen sich Zahnzusatzversicherungen vor allem dann, wenn man Wert auf hochwertigen Zahnersatz legt. Für wen die Regelversorgung ausreicht, wie beispielsweise mit Metallkronen ohne Verblendungen, lohnt sich die Versicherung meist nicht. Behandlungen, die bereits begonnen wurden oder bereits behandlungsbedürftige Zähne werden in der Regel nicht mit eingeschlossen, weshalb der Abschluss der Versicherung möglichst in jüngeren Jahren erfolgen sollte. Ob und welche Zahnzusatzversicherung sinnvoll für dich ist, richtet sich außerdem nach deiner individuellen Zahngesundheit und deinen finanziellen Möglichkeiten.

Es gibt zahlreiche Zahnzusatzversicherungen, die sich in Angebot und Preis deutlich unterscheiden. Es ist wichtig, die individuellen Versicherungs- und Tarifbedingungen durchzugehen, zu vergleichen und anschließend nach dem persönlichen Bedarf zu entscheiden. Bist du dir unsicher, kannst du ein Beratungsangebot in deiner Nähe wahrnehmen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, online eine Beratung anzufragen.