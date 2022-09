Deutschland vor 1 Stunde

Gesundheit

Haarausfall im Herbst: Was steckt hinter dem Phänomen - und was hilft dagegen?

Es ist wieder so weit: Langsam wird es kälter und es hängen derart viele Haare auf der Kleidung, in der Bürste und im Abfluss, dass das nicht mehr normal sein kann – oder doch? Hier erfährst du, was hinter dem Haarausfall-Phänomen im Herbst steckt.