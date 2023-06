Wer sich zum Entleeren seines Gedärms wie gewohnt aufs Klo setzt, der macht wohl vieles sehr falsch. Das zumindest behauptet der Chirurg Dr. Karan Rajan vom britischen Gesundheitsdienst NHS in seinem Instagram-Video. Denn der klassische europäische Toilettengang birgt laut dem Mediziner ungeahnte Folgen für die Gesundheit.

Und er macht in seinem Video gleich vor, wie und vor allem wo man es besser macht. Denn seine Erklärung liefert er über einer Hocktoilette, wie sie in vielen Ländern Asiens, des Nahen Ostens und auch Südeuropas üblich. Der wichtigste Punkt: die Position macht den Unterschied. Denn auf einem Hockklo hat man - trotz der wahrlich unbequemen Hock-Position - eine ausgezeichnete "Kack-Dynamik".

So entleert man sich gesund - mit dem Hockklo "Gesäß-Beschwerden" vermeiden

Diese äußert sich letztlich dadurch, dass in Ländern mit Hockklo laut Rajan bestimmte Krankheiten seltener auftreten als im Westen. Dazu gehören Divertikulitis (eine schmerzhafte Dickdarmentzündung), Hämorrhoiden und Verstopfung. Einen statistischen Beweis für seine Toiletten-These schiebt der Arzt hinterher. So haben "Gesäß-Beschwerden" in den Ländern dramatisch zugenommen, in denen die europäische Schüssel das Hockklo verdrängt hat.

Das Gesundheits-Geheimnis des gekachelten Lochs im Boden lüftet Dr. Karan Rajan schließlich in einem anderen Video. Es geht nämlich um den Winkel, in dem man über dem Abort sitzt. Der sollte zwischen Bauch und Oberschenkeln möglichst klein sein, um die "braune Krake" so unbeschwert wie möglich ins Abflussrohr zu lassen. Eine gesunde und vor allem vollständige Entleerung geht nämlich mit einem entspannten Musculus puborectalis (Schambein-Mastdarm-Muskel) einher.

Wie man das auch zu Hause auf dem eigenen Klo hinbekommt? Laut Rajan ist das ganz einfach: Man sollte sich so weit wie möglich vorbeugen beim Verrichten seines braunen Business, und auch ein Hocker unter den Füßen wirkt Wunder.

Vorschaubild: © #247564/colourbox.de (Symbolbild)