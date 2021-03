Die Nieren Arbeiten unermüdlich rund um die Uhr an der Entgiftung unseres Körpers und der Regulierung unseres Blutes. Weil sie eine so wichtige Rolle spielen, hat eine Erkrankung oder Fehlfunktion der Nieren schwerwiegende Folgen für die körperliche Gesundheit. Im Folgenden erfahren Sie mehr zu den Aufgaben der Nieren, Krankheiten, mögliche Symptome und wie dem Ernstfall vorgebeugt werden kann.

Laut Angaben der Deutschen Nierenstiftung leiden in Deutschland mindestens 5 Millionen Menschen an sogenannten chronischen Nierenerkrankungen (CKD). Da starke Symptome in den meisten Fällen erst auftauchen, wenn die Nierenfunktion bereits stark beeinträchtigt ist, erfahren viele Menschen erst spät davon. Da die Nieren eine so zentrale Rolle spielen und der Körper sich sehr auf sie verlässt, kann ein Ausfall fatale Folgen haben. Dennoch gibt es Wege dem Vorzubeugen und Krankheiten zu erkennen.

Die Aufgaben der Nieren

Der Mensch besitzt im Normalfall zwei Nieren. Sie sind beidseitig neben der Wirbelsäule im unteren Rückenbereich zu finden. Eine sehr gute Durchblutung ist notwendig, damit die Nieren alle ihren Aufgaben gut nachgehen kann. Die Organe bestehen aus dem glatten und relativ kleinen Körper der Niere, sowie jeweils einem Harnleiter.

Die wohl bekannteste Funktion der Nieren ist die Reinigung des Blutes. Hierbei werden laut der Technischen Universität München chemische Substanzen von den Nieren aus dem Kreislauf gefiltert. Bei diesen Substanzen handelt es sich um Abbauprodukte des Körpers, welche nicht mehr gebraucht werden. Diese Stoffe werden von den Nieren zu Harnstoff angereichert, welcher über den Urin ausgeschieden wird. Ca. 1,4 Liter Urin werden von den Nieren am Tag produziert! Die Niere hat jedoch noch weitere Funktionen:

Regelung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts

Regelung der Bildung roter Blutkörperchen (Erythrozyten)

Regelung des Blutdrucks

Regelung des Säure- und Basenhaushalts

Regelung des Knochenstoffwechsels

Welche Warnsignale gilt es zu beachten?

Als häufigste Nierenerkrankungen in Deutschland, zählt der Bundesverband Niere e.V. unter anderem Diabetes Typ I und Typ II, Glomerulonephritis, Vaskuläre Nephropathie, Interstitielle Nephritis und Zystennieren auf. Defekte Nieren können als besonders schwere Symptome einen Herzinfarkt, Herzinsuffizienz oder einen Schlaganfall nach sich ziehen.

Jedoch gibt es auch leichtere Symptome, welche auf eine Erkrankung der Nieren hindeuten können. Obwohl sie im Vergleich zu einem Herzinfarkt harmlos erscheinen mögen, treten sie meist dennoch erst auf, wenn die Niere bereits beschädigt ist. Das weltweit führende Unternehmen für Dialyseprodukte, Fresenius Medical Care, führt folgende Symptome für eine Nierenerkrankung auf:

Geringere Urinproduktion

Schwellungen an Händen, im Gesicht und an den Beinen

Kurzatmigkeit

Schlafstörungen

Appetitverlust, Übelkeit/Erbrechen

Hoher Blutdruck

Frieren und Müdigkeit

Einer Nierenerkrankung vorbeugen

Die Warnsignale erkrankter Nieren sind deshalb schwer zu deuten, weil sie durch eine Vielzahl anderer Faktoren ausgelöst werden könnten. Deshalb geht ihre Warnfunktion oft im Alltagsstress unter. Außerdem haben Nieren die leidige Eigenschaft, sich nicht zu regenerieren, wenn sie einmal beschädigt sind. Einmal erkrankte Nieren können somit bleibenden Schaden nach sich ziehen.

Um sich und seinen Körper optimal zu schützen ist es deshalb ratsam einer Nierenerkrankung vorzubeugen. Die Liste der Dinge, die man tun kann, spiegelt die Bandbreite der Symptome wider: Die allgemeine Gesundheit des Körpers ist eng an die Gesundheit der Nieren gebunden. Daher gilt:

Erhöhten Blutdruck und Blutzuckerspiegel beim Arzt kontrollieren lassen

Gesunde und ausgewogene Ernährung

Das Halten eines Normalgewichts

Sportliche Betätigung

Rauchen aufgeben

Wenig Alkohol konsumieren

Bestimmte Schmerzmedikamente vermeiden

Um schweren Krankheitsverläufen und somit auch folgenschweren Behandlungen wie der Dialyse oder einer Nierentransplantation vorzubeugen, sollte man also auf das Wohlbefinden des Körpers achten. Bei Hinweisen und Symptomen ist es außerdem in jedem Fall ratsam, sich an einen Arzt zu wenden.