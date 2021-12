Im Winter erwischt viele Menschen eine Erkältung und eine rote, dicke Nase ist keine Seltenheit. Das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, ist unangenehm und störend. Mit einem einfachen, aber bewährten Verfahren aus der Osteopathie kannst du dir aber selber einen Moment zum Durchatmen verschaffen.

Damit deine Nase wieder freier wird und dir das Durchatmen leichter fällt, kannst du folgendermaßen vorgehen. Dabei sind deine Hände dein Werkzeug.

Schritt 1: Nimm den Mittel- und Zeigefinger einer Hand und lege diese mittig zwischen deine beiden Augenbrauen an die Nasenwurzel.

Schritt 2: Jetzt legst du den Mittel- und Zeigefinger der anderen Hand mittig auf den Nasenrücken.

Schritt 3: Ziehe beides nun sanft auseinander, ohne Druck auszuüben und halte die Dehnung für 30 bis 60 Sekunden.

Bitte beachte, dass es in der Regel kurze Zeit dauert, bis du etwas merkst. Du dehnst mit dieser Übung den Nasenkanal, der bei einer verstopften Nase geschwollen ist. So wird das Abfließen erleichtert und die Schwellung geht für kurze Zeit zurück.

Zum Weiterlesen: Auch das Inhalieren verspricht Linderung bei Erkältung. Hier findest du Tipps für eine effektive Inhalation.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.