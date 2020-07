Überraschende Studie: Vegetarier sind schüchtern

Die Ernährungsform wirkt sich nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche aus - dazu kam eine großangelegte Studie des Max-Planck-Instituts. Die Studie konzentrierte sich insbesondere darauf, wie sich Vegetarier im Vergleich zu Fleischessern schlagen, wenn es um Extrovertiertheit geht.

Die Zahl der Vegetarier nimmt jedes Jahr weiter zu. Aus verschiedenen Gründen entdecken immer mehr Menschen den fleischlosen Lebensstil für sich. Die Max-Planck-Studie hat nun, mir der Zusammenarbeit des Uniklinikums Leipzig, eine Studie auf die Beine gestellt, in der anhand von fast 9.000 Menschen untersucht wurde, wie diese Form der Ernährung mit Körper und Psyche zusammenhängt.

Vegetarier oder Fleischesser: Wie hängen Ernährung und Charakter zusammen?

Es zeigte sich, dass Vegetarier im Schnitt einen geringeren Body-Mass-Index als Menschen besaßen, die tierische Produkten konsumieren. Demnach waren sie meist schlanker. Die Gründe dafür können vielseitig sein: Zum einen, ist die Ernährung auf pflanzlicher Basis reicher an Ballaststoffen. Somit werden Vegetarier schneller satt, obwohl sie weniger Energie zu sich nehmen. Ein anderer Grund könnte sein, dass Vegetarier im allgemeinen, mehr auf ihre Ernährung und ihre Fitness, bzw. körperliches Wohlgefühl achten.

Interessant ist auch der Body-Mass-Index auch innerhalb der Nicht-Vegetarier unterscheidet, wenn es um die Art der tierischen Produkte geht. Hier unterscheidet man zwischen primären (vor allem Fleisch, Wurst und Fisch) und sekundären (Eier, Milchprodukte, Käse und Butter) Tierprodukten. Menschen die eher primäre Produkte zu sich nahmen, oder sogar beides, hatten im Schnitt einen signifikant höheren BMI als Menschen die davon weniger, bis gar nichts aßen. Menschen die zwar trotzdem tierische Produkte verzehrten, allerdings vorwiegend sekundäre, hatten dagegen einen niedrigeren BMI-Wert.

Doch auch die Persönlichkeit der Probanden scheint durch ihre Ernährung beeinflusst. So fand die Studie heraus, dass Menschen mit einer vegetarischen Ernährungsform deutlich weniger extrovertiert auftreten. „Woran das liegt, ist schwer zu sagen“, so Studienleiterin Veronica Witte. Vielleicht geht das vegetarische Essverhalten Hand in Hand mit einer sozialen Abgrenzung oder es kommt zustande, weil gerade introvertierte Menschen zu einem eher restriktiven Essverhalten neigen. Alles nur Vermutungen. Hier kommt die Studie dann auch an ihre Grenzen. Denn auch wenn sie aufgezeigt hat, dass durchaus ein Unterschied beobachtbar ist, kann sie nicht erklären, warum das der Fall ist. Hier wäre eine Folgestudie vonnöten.

Ernährungsformen - welche ist die Beste?

Auch wenn die Liste der Ernährungsformen immer weiter wächst, sollte die Grunddevise sein, auf seinen eignen Körper zu hören und dabei selbst heraus zu finden, welche Ernährungsform für einen selbst, am besten funktioniert. Ein vertrautes Körpergefühl ist damit letztendlich immer noch der Schlüssel zu einem gesunden Körper.