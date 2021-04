Basische Ernährung: Darum ist sie so gut für den Körper

Das perfekte Verhältnis von basenbildenden und säurebildenden Lebensmitteln ist 80:20. Wenn Sie den fünf Schritten der basischen Ernährung folgen, erreichen Sie dieses Ziel fast automatisch. Möglicherweise erreichen Sie sogar einen leichten Basenüberschuss. Wenn Sie das Stück Kuchen auf der Familienfeier einfach mitessen, erreichen Sie sicher trotzdem den erstrebenswerten, ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Hier sollte die Ausnahme allerdings die Regel bestätigen.

