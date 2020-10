Das Auge ist ein sensibles Sinnesorgan - dementsprechend müssen die Augen unter anderem auch mit entsprechender Nahrung geschützt werden. Um der - mit zunehmendem Alter - nachlassenden Sehkraft vorzubeugen, gibt es einige Lebensmittel mit wichtigen Nährstoffen, die das Auge benötigt.

Oft liegt die Ursache für eine Augenkrankheit oder nachlassende Sehstärke in einem Nährstoffmangel. Welche Nährstoffe Sie benötigen, um dem vorzubeugen, erfahren Sie hier.

#1 Vitamin A - Karotten, Eier und Milch

Karotten sind der Klassiker, wenn es um gesunde Lebensmittel für die Augen geht. Zurecht? Jein. Tatsächlich sind Möhren reich an Beta-Carotin, welches der Körper in wertvolles Vitamin A umwandelt.

Vitamin A wird vor allem wegen der antioxidativen Wirkung benötigt, wie unter anderem care-vision.de berichtet. Damit können Krankheitssymptome verzögert werden. Das Vitamin schützt die Netzhaut vor Krankheiten und verlangsamt den altersbedingten Verlust der Sehschärfe.

Das Gesundheitsportal netdoktor.de zählt Leber als große Vitamin-A-Quelle, ebenso wie Eier und Milch. Beta-Carotin hingegen findet unter anderem auch in Paprika, Spinat und Grünkohl.

#2 Vitamin B - Obst und Linsen

Um gut zu funktionieren, benötigt das Auge verschiedene B-Vitamine, wie etwa B2, B6, B12 und Folsäure. Die regelmäßige Einnahme von Vitamin B verhindert einen Mangel und eine damit verbundene Erhöhung des Homocystein-Spiegels im Blut, schreibt vital.de.

Das ist von großer Bedeutung, denn ein zu hoher Homocystein-Spiegel kann schlussendlich die "Altersbedingte Makula-Degeneration" fördern. Dabei wird der gelbe Fleck der Netzhaut des Auges beschädigt, was zu Seheinbußen führt. Weiterhin schützen B-Vitamine vor der Augenkrankheit "Grauer Star".

Aus diesem Grund sind B-Vitamine wichtig für die Augen. Zu den wichtigen Lieferanten zählt vital.de unter anderem Bananen, Erbsen und Linsen. Auch Vollkornprodukte, Nüsse und Samen sind wertvolle Vitamin-B-Quellen.

#3 Vitamin C - Kohl und Zitrusfrüchte

Das wohl bekannteste Vitamin übernimmt auch in den Augen eine wichtige Funktion. Konkret benötigen die Zellen der Netzhaut das vielseitige Vitamin für ihre Arbeit, schreibt vitamine-ratgeber.com

Vitamin C versorgt das Auge zudem mit wertvollen Antioxidationsmitteln und liefert wichtige Augenvitamine, die benötigt werden, um eine Makula-Degeneration vorzubeugen.

Das Vitamin findet sich vor allem in frischem Obst und Gemüse. Wahre Vitamin-C-Bomben sind Grün- und Rosenkohl, aber auch verschiedene Beeren und Zitrusfrüchte.

#4 Vitamin E - Öle und Nüsse

Vitamin E übernimmt eine ähnliche Aufgabe wie Vitamin C - die Antioxidantien werden benötigt, um das Auge vor Schäden zu schützen. Darüber hinaus schützt das Vitamin unser Immunsystem.

Besonders Öle sind sehr Vitamin-E-haltig: So enthält beispielsweise 100 Gramm Weizenkeimöl gut 174mg des Vitamins. 100 Gramm Sonnenblumenöl enthalten etwa 62mg Vitamin-E, bei Rapsöl sind es bei gleicher Menge noch knapp 19mg.

Außerdem sind verschiedene Nüsse natürliche Vitamin-E-Quellen. Besonders Erdnüsse stellen einen guten Lieferanten dar. Auch in Obst und Gemüse, etwa in Paprika, Mangos und schwarzen Johannisbeeren ist das Vitamin enthalten.

#5 Omega-3-Fettsäuren - Fisch

Die Augen benötigen Omega-3-Fettsäuren hauptsächlich zur Vorbeugung von Netzhauterkrankungen. Beispielsweise kann das Auftreten einer Makula-Degeneration verhindert werden. Das schreibt die-linse.de.

Außerdem werden die Fettsäuren auch bei der Tränenproduktion für zwei Funktionen benötigt. Einerseits für die Menge der Tränen, sowie zur Verbesserung der Tränenflüssigkeit.

Omega-3-haltige Lebensmittel sind vor allem Öle und Speisefische, wie netdoktor.de auflistet. Daneben gehören auch verschiedene Speiseöle, einige Gemüsesorten - etwa Rosenkohl und Spinat - oder auch Nüsse und Samen zu Omega-3-Quellen.

Auch interessant: Der Körper benötigt 13 lebenswichtige Vitamine.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser –nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

kyw