Gesunde Ernährung: 13 lebenswichtige Vitamine für den Körper

Vitamine sind für den Menschen lebensnotwendig. Egal ob die Sehkraft, das Herz, das Gedächtnis, die Nerven, die Haut oder das Stressempfinden. Sie alle brauchen die wichtigen Nährstoffe, die in den Vitaminen enthalten sind. Nimmt man zu wenige der Vitamine auf, egal ob über Nahrung oder die Sonneneinstrahlung, dann drohen schwere gesundheitliche Schäden.

Prinzipiell gibt es 13 verschiedene Ausprägungen von Vitaminen:

Vitamin A (Retinol)

Vitamin B1 (Thiamin)

Vitamin B2 (Riboflavin)

Niacin (Vitamin B3)

Pantothensäure (Vitamin B5)

Vitamin B6 (Pyridoxin)

Vitamin B8 (Biotin)

Folsäure

Vitamin B12 (Cobalamin)

Vitamin C (Ascorbinsäure)

Vitamin D3 (Cholecalciferol)

Vitamin E (Tocopherol)

Vitamin K (Phyllochinon)

Vitamin A

Vitamin A trägt vor allem dazu bei, das Sehvermögen zu erhalten. Grund dafür ist seine regulierende Wirkung des Feuchtigkeitshaushalts. Bei entsprechender Zufuhr von Vitamin A werden deswegen auch die Schleimhäute (beispielsweise die Nase oder Mundschleimhäute) geschont und erhalten. Darüber hinaus ist Vitamin A außerdem noch wichtig für ein Abwehrstarkes Immunsystem und auch die Haut. Der Tagesbedarf liegt bei einem Erwachsenen bei etwa 800 mcg Vitamin A. Für stillende Frauen werden etwa 1100 mcg als Tagesdosis empfohlen. Die Maximaldosis sind 3000 mcg.

Vitamin B1

Vitamin B1 ist wichtig für den Energiehaushalt und das Herz. Außerdem trägt es zur Gehirnfunktion bei, insbesondere verstärkt es die Merkfähigkeit, und auch auf das Nervensystem wirkt Vitamin B1 positiv. Selbst das Konzentrationsvermögen lässt sich mit diesem Vitamin auch natürliche Weise "dopen". Der Tagesbedarf an Vitamin B1 liegt bei einem Erwachsenen bei rund 1,1 mg. Für schwangere Frauen liegt dieser Wert bei 1,7 mg. Nebenwirkungen von zu viel Vitamin B1 sind derzeit nicht bekannt.

Vitamin B2

Vitamin B2 ist sehr gut geeignet um Müdigkeit und Erschöpfung zu bekämpfen. Auch Vitamin B2 ist gut für die Augen und hat einen positiven Einfluss auf das Nervensystem. Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene sind etwa 1,5 mg. Auch hier sind keine Nebenwirkungen von einer zu hohen Dosis bislang bekannt.

Vitamin B3

Vitamin B3 überstützt ebenfalls die allgemeine Leistungsfähigkeit. Es hilft, die Nährstoffe im Essen im Körper besser zu zersetzen und auszuwerten. Dadurch bekämpft Vitamin B3 auch Müdigkeit effektiv. Und auch B3 ist wichtig für Haut und Gehirn, sowie Schleimhäute und Haut. Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene sind etwa 17 mg. Die Maximaldosis für Vitamin B3 sind rund 900 mg pro Tag.