Lebensmittel optimal lagern: Manchen Lebensmitteln schadet die Aufbewahrung im Kühlschrank

Manchen die Einige Sorten von Obst und Gemüse , aber auch Brot, Honig und mehr solltest du nicht kühl lagern

, aber auch und mehr solltest du nicht kühl lagern Einige Lebensmittel verlieren durch Kälte ihr Aroma, andere sogar ihre Haltbarkeit

Im Kühlschrank bleibt alles frisch? Aufgrund dieser Annahme werden zur Sicherheit viele Lebensmittel nach dem Einkauf einfach in den Kühlschrank geräumt. Und das, obwohl sie im Supermarkt ungekühlt gelagert wurden. Dabei hat das einen guten Grund: Nicht allen Lebensmitteln bekommt die Lagerung im Kühlschrank gut. Hier sind 14 Lebensmittel, die im Kühlschrank nichts verloren haben.

Müssen Tomaten in den Kühlschrank? Für diese Lebensmittel ist Kälte Gift

Nicht alle Speisen und Getränke sind für den Kühlschrank geeignet und bleibt dort automatisch länger frisch - vielen Obst- und Gemüsesorten schadet die Kälte sogar. Vor allem Lebensmittel, die aus dem Süden kommen, mögen es eher warm, um ihr Aroma beizubehalten. Bei einigen Lebensmitteln ist die Lagerung im Kühlschrank auch einfach unnötig - beispielsweise, wenn viel Zucker enthalten ist.

Die folgenden Produkte landen fälschlicherweise oft im Kühlschrank:

#1 Bananen

Sie vertragen die Kälte im Kühlschrank kaum und bekommen bei einer falschen Lagerung schnell braune Flecken. Durch die unpassende Temperatur wird ihr Zellgewebe beschädigt. So lagerst du Bananen richtig.

#2 Avocados

Avocados werden, genau wie Bananen, unreif geerntet und deshalb meist noch im festen Zustand gekauft. Um diese nachreifen zu lassen, bewahrt man sie am besten bei Zimmertemperatur auf. Sobald die Avocado reif ist, sollte sie zügig verspeist und gar nicht weiter aufbewahrt werden.

#3 Tomaten

Gemüse mit hohem Wasseranteil wird im Kühlschrank deutlich schneller weich. Besonders Tomaten und Gurken legen die meisten Leute ganz automatisch in den Kühlschrank, doch dort werden sie schnell alt und schrumpelig. Wasserreiches Gemüse sollte nicht unter 10 Grad gelagert werden. Ein kühler, trockener Keller bietet sich hier zur frischen Lagerung deutlich besser an.

#4 Zwiebeln

Sie spielen in vielen Gerichten eine Rolle, doch um den Geschmack der Zwiebel zu erhalten, sollten diese nicht im Kühlschrank gelagert werden. Um ihr Aroma vollständig zu entfalten, sollten Zwiebeln an einem trockenen, sauerstoffreichen Ort gelagert werden.

#5 Honig

Honig hält bei der richtigen Lagerung jahrelang, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Doch der Kühlschrank ist nicht der richtige Ort, um dieses Produkt zu lagern. Zu kühle Temperaturen machen den Honig hart und schlecht streichbar. Stattdessen lagert man ihn am besten fest verschlossen, trocken und ohne Lichteinstrahlung. Ein Küchenschrank wäre hier beispielsweise eine gute Lösung.

#6 Brot

Bewahrt man das Brot luftarm auf, wie zum Beispiel im Kühlschrank, so bildet sich Feuchtigkeit und es fängt an zu schimmeln. Vor allem bei einem selbst gemachten Brot wäre das sehr schade. Besser gelagert sind Backwaren bei Zimmertemperatur in luftdurchlässigen Gefäßen. Hier bieten sich allerdings keine Brotkästen aus Holz an, denn hier trocknen die Lebensmittel eher aus. Greif am besten zu einem Gefäß aus Ton.

#7 Zitronen

Zitrusfrüchte kommen aus dem Süden und stammen deshalb aus warmen Regionen. Dadurch bevorzugen sie Zimmertemperaturen und keinen Kühlschrank-Temperaturen. Auch Orangen, Mangos und Grapefruits verlieren durch die zu kalte Lagerung ihr Geschmacksintensität.

#8 Kartoffeln

Um Kartoffeln nicht schrumpelig und schlecht werden zu lassen, solltest du diese nicht im Kühlschrank lagern. Durch die Kälte wandelt die Kartoffel ihre Stärke in Zucker um und entwickelt so einen süßen, unangenehmen Geschmack. Lagere die Erdäpfel lieber in einem kühlen, trockenen und dunklen Kellerraum.

#9 Kaffee

Kaffeepulver oder Kaffeebohnen werden von vielen Leuten im Kühlschrank gelagert, denn der Mythos besagt, dass er so ein besseres Aroma behält. Doch in Wahrheit trifft genau das Gegenteil ein. Denn durch die Kälte verliert der Kaffee seinen Geschmack und nimmt gegebenenfalls sogar unangenehme Gerüche auf. Lagere das Pulver besser gut verschlossen und trocken in einem Küchenschrank.

#10 Öl

Eigentlich hält sich das Öl bei Zimmertemperatur wochenlang und muss deshalb nicht in den Kühlschrank gestellt werden. Bei zu niedriger Temperatur entwickelt das Öl eine flockige oder buttrige Konsistenz, weshalb es in einem Küchenschrank besser aufgehoben ist.

#11 Knoblauch

Beim Knoblauch verhält es sich ganz ähnlich wie bei der oben schon erwähnten Zwiebel. Knoblauch wird bei kühlen Temperaturen oft gummiartig oder fängt zu schimmeln an. Er sollte deshalb wie die Zwiebel an einem trockenen, sauerstoffreichen Ort gelagert werden.

#12 Schokocreme

Bei Schokocreme solltest du besser auf die Lagerung im Kühlschrank verzichten. Der Aufstrich wird durch die Kälte fest, aber nicht haltbarer. Wie auch beim Honig sorgt der hohe Zuckergehalt sowieso für eine lange Haltbarkeit.

#13 Schokolade

Auch bei Schokolade solltest du auf die Aufbewahrung im Kühlschrank eher verzichten. Die Leckerei wird bei Kälte nicht nur hart, sondern entfaltet auch ihre Geschmacksaromen nicht so gut, wie bei Zimmertemperatur. Bei Schokolade, die mit Joghurt oder Milch gefüllt ist, kannst du eine Ausnahme machen.

#14 Schnaps

Schnaps gehört nicht in den Kühlschrank, da starke Alkoholgetränke auch ungekühlt fast unbegrenzt haltbar sind.

Fazit: Kühle Lagerung ist nicht immer besser - es kommt aufs Lebensmittel an

Nicht alle Lebensmittel halten länger, wenn man sie kühl lagert. Manche Speisen können ihre Aromen nur bei höheren Temperaturen komplett entfalten. Im schlimmsten Fall verlieren sie bei zu kalter Aufbewahrung nicht nur ihren Geschmack, sondern sogar ihre Haltbarkeit. Du solltest dich also informieren, bevor du deine Leckereien in den Kühlschrank packst.

