Wie lange halten sich Eier?

So erkennst du ein schlechtes Ei

Der richtige Zeitpunkt, ein Ei zu verarbeiten

In deutschen Supermärkten sind die allermeisten Waren mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Viele Verbraucher*innen denken, nach diesem Termin könnten sie die Lebensmittel nicht mehr essen. Aber das ist falsch, denn in dem Begriff steckt das Wort mindestens. Unter anderem durch diesen Irrtum wirft in Deutschland jede*r Verbraucher*in etwa 75 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Auch Eier kann man in der Regel noch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum essen.

Was du über die Haltbarkeit von Eiern wissen musst

Eier sind nach deutscher Vorschrift mindestens 28 Tage haltbar. Und selbst danach sind sie oft noch genießbar. Denn das Ei hat seinen eigenen Schutzmechanismus. Die Schale und die Dottermembran bewahren es vor Keimen. Indem man die Eier im Kühlschrank lagert, bleiben sie noch etwa zwei bis vier Wochen länger frisch. Spätestens jedoch ab dem 18. Tag sollte das Ei bei etwa 7 Grad Celsius gekühlt werden. Woran erkenne ich, dass ein Ei noch gut ist?

Wie bei allen Lebensmitteln gilt: Menschliche Sinne sind die gemeinsten Feinde von verdorbenen Lebensmitteln. Schlägst du ein schlechtes Ei auf, wirst du das wohl direkt am fauligen Geruch bemerken. Riecht das Ei nach nichts, ist es noch gut. Es gibt aber noch einen anderen Trick, um ein fauliges Ei zu erkennen. Lege das Ei in eine Schüssel mit Wasser. Sinkt das Ei auf den Boden? Dann ist alles in Ordnung. Richtet sich das Ei auf, sollte es möglich bald gegessen werden, schwimmt es an der Oberfläche, ist es schlecht.

Wer Eier roh verarbeiten will, beispielsweise für ein köstliches Tiramisu oder eine selbstgemachte Mayonnaise, nimmt sicherheitshalber frische Eier. Sie sollten nicht älter als 18 Tage sein. Nach dieser Zeit kann man das Ei aber weiterhin guten Gewissens verspeisen, wenn es gekocht oder erhitzt wurde. Ein Kuchen, Plätzchen oder Spiegeleier sind schließlich auch lecker.

