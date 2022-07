Robert Lewandowski ist sowohl auf als auch neben dem Fußballplatz ein Phänomen: Der Stürmerstar, der mit dem FC Bayern München sowohl 2020 als auch 2021 von der FIFA zum Weltfußballer gewählt wurde, schoss in 375 Spielen für den deutschen Rekordmeister 344 Tore und bereitete 72 weitere Treffer vor. Er selbst führt hauptsächlich seine Ernährung und seinen Fitnessplan als Gründe für seine überragende Form an.

Denn für den Erfolg benötigen Fußballer eine körperliche Top-Form. Einen großen Anteil an seiner überragenden körperlichen Verfassung hat seine Ehefrau Anna Lewandowska. Diese ist ebenfalls eine ehemalige Spitzensportlerin und gewann 2008 bei den Karate-Weltmeisterschaften in Tokyo Bronze.

Robert Lewandowski: Auf diese Ernährung schwört der Sportler

Die Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, wie der übliche Speiseplan der Familie Lewandowski aussieht. "Wir verzichten auf Laktose, Weizenmehl, weißen Zucker und Frittiertes. Außerdem essen wir erst die Nachspeise oder die Kohlenhydrate und danach erst das Eiweiß. Manchmal essen wir mehr Rohkost, manchmal nur wenig Fleisch." Mit dieser Methode werden die Kohlenhydrate von den Proteinen getrennt und die Lebensmittel vermischen sich nicht. Die Folge: Der Körper wird nicht überfordert.

Diese Form der Ernährung bezeichnen Lewandowski und seine Frau als "Reverse Dieting". Das bedeutet: Sie beginnen den Tag mit der Mahlzeit, mit der andere den Tag beenden. Meistens mit einem Dessert. Nach einem selbst zubereiteten Brownie von Anna Lewandowska aus Schokolade mit 100-prozentigem Kakaoanteil folgt erst die Hauptspeise. Bei der Familie Lewandowski ist das entweder hochwertiger Fisch oder hochwertiges Fleisch, in Verbindung mit Salat und Suppe.

Besonders beliebt sind bei den beiden Eheleuten zudem Haferbrei, Hirse und auch Gemüse-Spaghetti. Die dürfen aber nur zum Mittagessen gegessen werden. Robert Lewandowski isst dazu immer ein Stück dunkle Schokolade. Tabu ist jegliche Art von frittiertem Essen, Junkfood, Milch sowie Weizenmehl. Außerdem müssen alle Gerichte schwach gewürzt werden.

Für Lewandowski gibt es eine einzige Ausnahme und zwar nach einem bestrittenen Spiel. In seltenen Fällen also eine Pizza oder sogar Bier. Lewandowski legt seine Ernährung komplett in die Hände seiner Frau. "Manchmal weiß ich gar nicht, was sie mir auf den Teller legt", erklärte er. "Sie denkt an alles."

"Reverse Dieting": Das steckt eigentlich hinter der Ernährungsform

Normalerweise versteht man unter dem Begriff "Reverse Dieting" aber eine andere Ernährungsform: Nach einer Phase, in der die Kalorienzufuhr eingeschränkt und dadurch Gewicht verloren wurde, soll der Stoffwechsel wieder angekurbelt werden. Denn nicht selten kommt es nach einer Diät und dem Erreichen des Wunschgewichts zum unschönen Jo-Jo-Effekt.

Um eine erneute Gewichtszunahme zu vermeiden, aber nicht weiter hungern zu müssen, sieht das "Reverse Dieting" daher vor, die Kalorienzufuhr Tag für Tag leicht zu erhöhen. Es geht dabei also nicht ums Abnehmen, sondern vielmehr um ein Nicht-wieder-Zunehmen.

Lewandowskis Nationalmannschaftskollege Cionek erklärte gegenüber der Welt zudem, was Lewandowski vor einem Spiel zum Frühstück isst. "An Spieltagen isst er viel Eiweiß und hat immer Thunfisch zum Frühstück." An den Abenden vor einem Spiel soll sich der Stürmerstar einen Teller Milchreis zubereiten, um Energie mittels Zucker und Kohlenhydraten tanken zu können. In Erholungsphasen soll er zu Gemüse und Avocado greifen.

Schlaf ist Lewandowski ebenfalls extrem wichtig

Eine weitere zentrale Rolle im Fitnessplan von Lewandowski spielt der Schlaf. "Lewy" soll einen Schlaftrainer engagiert haben, um seine Erholungsphasen zu optimieren. Er besteht auf eine besonders komfortable Matratze und sein Schlafzimmer soll vollständig abgedunkelt werden können. Außerdem hat sein Schlafgemach permanente 21 Grad Celsius, auch im Sommer. Fernseher oder andere elektronische Geräte seien im Schlafzimmer tabu. Lewandowski erklärte obendrein, dass er bevorzugt auf seiner linken Seite einschlafe.

Zusätzlich hält sich Lewandowski tagtäglich in seinem privaten Fitnessraum auf, um auch körperlich in Form zu bleiben. Neben Kraftübungen soll er auch Konzentrationsübungen machen, verriet seine Frau. Nicht umsonst erklärte der Stürmer, der den Rekord für die Ewigkeit von 40 Toren in einer Saison von Gerd Müller überbot (41 Treffer in einer Saison) im September 2021 in einem Interview mit dem Kicker, dass er sich körperlich keinen Tag älter als 25 fühle.

