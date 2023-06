In Deutschland kannst du frische, saisonale Kirschen etwa von Mai bis August kaufen. Je nach Region und Klima kann es sein, dass Kirschen früher oder erst später reifen. Doch sind Kirschen überhaupt gesund? Und wenn ja, warum?

Darum sind Kirschen gesund

Die süßen Steinfrüchte lassen sich pur genießen, aber auch ideal in einen Kuchen oder ein Dessert verarbeiten. Insbesondere die Süßkirsche wird gerne pur verzehrt. Ihren süßen Geschmack hat die Kirsche dadurch, dass sie viel Wasser und Fruchtzucker enthält. Zwar ist die Kirsche im Vergleich zu anderen Obstarten mit etwa 60 kcal pro 100 g im oberen Bereich, kann aber dennoch als leichter Snack oder Dessert eingesetzt werden. Ein Blick auf den Vitamingehalt der Kirsche zeigt: Sie kann deinen täglichen Vitaminbedarf nicht alleine abdecken, aber zur Deckung beitragen. Frische Kirschen bieten dir eine ausgewogene Mischung an Provitamin A sowie Vitaminen der B-Gruppe. Zudem enthalten sie Vitamin C und E. 200 g Kirschen decken bereits 30 Prozent der empfohlenen täglichen Vitamin-C-Menge.

Kirschen enthalten darüber hinaus verschiedene Mineralstoffe. Dazu gehören Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Der Mineralstoffgehalt ist allerdings nicht sehr hoch. Eine Ausnahme ist der Gehalt an Kupfer: Isst du 200 g Kirschen, kannst du etwa 16 Prozent des täglichen Kupferbedarfs abdecken. Zwar haben Kirschen keinen außerordentlich hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen; jedoch sind sie eine besonders gute Quelle für sekundäre Pflanzenstoffe. Eine Studie von Forschenden der University of Modena and Reggio Emilia konnte zeigen, dass es sich vor allem um diese handelt:

Chlorogensäuren . Diese haben unter anderem eine antioxidative Wirkung, können blutdrucksenkend wirken und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

. Diese haben unter anderem eine antioxidative Wirkung, können blutdrucksenkend wirken und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Flavonoide wie Anthocyane, Catechin und Kaempferol wirken gegen Entzündungen, Bakterien und Viren. Sie können darüber hinaus vorbeugend auf diverse Tumorerkrankungen wirken.

Wie hoch der Anteil an sekundären Pflanzenstoffen ist, hängt maßgeblich von der Sorte und dem Reifegrad ab. Besonders viele Pflanzenstoffe enthält die Sorte "Hartland". Reife Kirschen enthalten mehr sekundäre Pflanzenstoffe als weniger reife. Da Kirschen eine niedrige glykämische Last haben, den Blutzuckerspiegel also nicht stark beeinflussen, kannst du sie als Diabetiker*in gut essen. Kirschen solltest du lieber nicht essen, wenn du eine Fructoseintoleranz oder eine Sorbitintoleranz hast. Grundsätzlich solltest du am besten nicht mehr als 500 g Kirschen auf einmal essen, da dein Magen sonst überfordert sein könnte. Folgen können Blähungen und Bauchschmerzen sein. Versuche, auf deinen Körper zu hören und dich langsam an eine für dich gut verträgliche Menge heranzutasten. Dass man Bauchschmerzen von Kirschen bekommt, wenn man zum Verzehr Wasser trinkt, gilt als alte "Küchenweisheit" - die Verbraucherzentrale gibt hier eine Einschätzung ab.

Arten von Kirschen

Bei den Kirschen wird zwischen verschiedenen Arten unterschieden. Die Süßkirsche wird auch Vogelkirsche genannt. Dies liegt daran, dass auch Vögel die süßen Kirschen besonders gerne mögen. Die Süßkirsche wird in der Regel am liebsten roh gegessen.

Die Sauerkirsche hat, wie der Name bereits verrät, einen eher sauren Geschmack. Aus diesem Grund wird sie hauptsächlich zum Kochen oder Backen verwendet.

Die Japanische Blütenkirsche findest du vor allem in China, Korea und Japan. Früchte dieser Pflanze sind nicht besonders süß und saftig, weshalb sie eher nicht zum Verzehr, sondern nur zu Zierde dienen. Bei der gewöhnlichen Traubenkirsche handelt es sich um eine Wildpflanze mit nahezu schwarzen Früchten. Diese werden nicht roh gegessen, sondern meist zu Saft oder Marmelade verarbeitet. Dies liegt daran, dass sie roh eher bitter schmecken.

Tipps zu Kauf und Lagerung

Laut edeka reifen Kirschen nach dem Kauf nicht mehr nach. Deshalb solltest du direkt reife Exemplare kaufen und die Kirschen möglichst bald verzehren.

Reife Kirschen erkennst du daran, dass sie prall und glänzend wirken. Zudem ist der Stiel grün, glatt und sitzt bei frischen Kirschen noch fest. Risse, gequetschte Stellen und fehlende Stiele sorgen dafür, dass Kirschen schneller verderben.

Kirschen lagerst du am besten in einer mit Krepppapier ausgelegten Dose mit Deckel. Diese stellst du in den Kühlschrank. Das Krepppapier ist dafür da, überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen. Damit Kondenswasser entweichen kann, sollte eine Ecke des Deckels leicht geöffnet sein. Bewahrst du frische Kirschen so auf, halten sie etwa 10 Tage.

Fazit

Kirschen enthalten kleinere Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen. Als besonders gesund gelten Kirschen aufgrund des hohen Gehalts an sekundären Pflanzenstoffen. Frische Kirschen kannst du in Deutschland von Mai bis August kaufen. Beim Kauf solltest du darauf achten, dass sie frisch und reif sind - denn dann sind sie besonders gesund.

Du interessierst dich für Ernährung und deren gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper? Dann findest du hier weitere ähnliche Artikel: