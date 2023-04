Jeden Tag Kaffee trinken: Wie viele Tassen sind noch gesund?

Kaffee: Das beliebteste Heißgetränk der Deutschen Das beliebteste Heißgetränk der Deutschen

Wie Koffein auf den Körper wirkt

So viele Tassen Kaffee am Tag kannst du trinken

Studien zeigen, wie gesund Kaffee sein kann

Diese Risiken kann zu viel Kaffee haben

Kaffee ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Studien zufolge werden alleine in Deutschland 162 Liter Kaffee pro Person und Jahr getrunken. Damit ist Kaffee - unabhängig von Geschlecht, Alter oder Wohnort - Spitzenreiter beim Verbrauch pro Kopf. Koffein macht wach, das weiß mittlerweile jeder. Tagtäglich werden deswegen nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten Erde bis zu 3 Milliarden Tassen Kaffee konsumiert. Aber in welchen Mengen ist der Kaffeekonsum eigentlich noch gesund?

Wie Kaffee auf den Körper wirkt

Die Frage, weshalb Koffein uns Schwung verleiht, ist einfach zu beantworten: Koffein ist eine Stimulanz, die laut den Fachleuten der Apotheken Umschau an bestimmten Molekülen und Zellen andockt, den sogenannten Adenosinrezeptoren. Damit verdrängt das Koffein den körpereigenen Botenstoff Adenosin. Dieser ist normalerweise für die Müdigkeit verantwortlich. Es ist folglich ein einfacher "Platztausch". Das Koffein "besetzt" den Platz des Stoffes, der den Körper ermüden lässt, dieser kommt nicht im Hirn an - und wir bleiben auf Trab.

Das im Kaffee enthaltene Koffein kurbelt die Körperfunktionen an, erhöht den Handrang, erweitert die Bronchien und fördert die Konzentration. Ob Koffein tödlich sein kann, ist ebenfalls leicht zu beantworten - ja, kann es. Bei einer Menge von mehreren Gramm wird es gefährlich. Die Stimulanz wirkt jedoch bei jedem Menschen anders. Nicht nur hinsichtlich der Wirkung, sondern auch hinsichtlich dessen, wie lange der Körper braucht, um das Koffein abzubauen. Während es bei manchen Menschen nur wenige Stunden dauert, bis das Koffein verstoffwechselt ist, nimmt der Vorgang bei anderen wesentlich mehr Zeit in Anspruch.

Was den Blutdruck angeht, haben Bluthochdruck-Patienten nichts zu befürchten, beteuert Professor Wolfram Delius laut Apotheken Umschau. Kaffee erhöhe zwar die Herzfrequenz, das aber in einem überschaubaren Ausmaß. Bei regelmäßigem Konsum falle dieser Effekt zusätzlich noch einmal schwächer aus. Auch die These, dass Kaffee ein "Wasserräuber" sei, ist widerlegt worden. Der harntreibende Effekt sei zwar nicht von der Hand zu weisen, ist aber auf die großen Mengen Wasser zurückzuführen, welche man beim Kaffeetrinken zu sich nimmt. Trotzdem betont Delius, dass man vor dem Blutdruckmessen lieber keinen Kaffee konsumieren sollte.

So viel Kaffee täglich wird empfohlen

Forschende haben bereits herausgefunden, wie viel Kaffee man pro Tag maximal trinken sollte, ehe es ungesund wird. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stellte fest, dass Einzeldosen bis zu 200 mg Koffein und eine über den Tag verteilte Koffeinzufuhr von bis zu 400 mg für gesunde Erwachsene keine gesundheitlichen Risiken birgt. Schwangeren und Stillenden wird ein Maximalkonsum von 200 mg Koffein empfohlen. Eine durchschnittliche Tasse Filterkaffee (150 ml) enthält etwa 50 bis 100 mg Koffein. Demzufolge sind also drei bis vier Tassen Kaffee am Tag für Gesunde unbedenklich.