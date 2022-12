Der Mensch braucht zum Überleben Wasser. Mehr als 50 Prozent unseres Organismus bestehen aus Wasser - bei Säuglingen sind es sogar etwas mehr als 70 Prozent. Ständig gibt unser Körper am Tag Flüssigkeit ab.

Sie verlässt ihn über die Haut, über den Darm (Stuhl), die Nieren (Urin) und beim Atmen. Deshalb ist es an jedem Tag notwendig, genügend Flüssigkeit wieder aufzunehmen. Die tägliche Mindestmenge für Erwachsene liegt dem Gesundheitsportal gesundheit.gv.at zur Folge bei 1, 5 Litern pro Tag. Wer zu wenig trinkt, muss mit einer Verringerung der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit rechnen.

Nachts ein Glas Wasser ans Bett stellen: Mediziner rät davon ab

Deswegen trinken viele vor dem Schlafengehen noch etwas oder stellen sich gleich ein Glas mit Wasser ans Bett auf den Nachttisch. Das ist praktisch, wenn man in der Nacht aufwacht und Durst verspürt. Allerdings passiert es oft, dass erst wieder am nächsten Morgen ein großer Schluck Wasser aus dem Glas genommen wird. Und aus diesem Grund rät der US-Mediziner Dr. Marc Leavey vom Mercy Medical Center in Massachusetts von der Gewohnheit ab, wie kreiszeitung.de berichtet. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich: Was ist schon nach einer Nacht dabei? Das Wasser kann abgestanden sein und schmeckt vielleicht etwas schal oder säuerlich, aber ein Risiko sollte damit eigentlich nicht verbunden sein - oder doch?

Tatsächlich ist das der Fall. Von Wasserkonsum kann ein gewisses Risiko ausgehen, wenn die Flüssigkeit zu lange stand. Zu den Risikoquellen gehören laut Dr. Marc Leavey Staub und Schmutz, die in ein unbedecktes Glas fallen können. Insekten, wie Mücken oder Fliegen, können in einem Glas landen oder an der Wasseroberfläche eines gefüllten Glases ihre Eier ablegen. Die Tiere, ihre Eier, Staub und Schmutz werden dann womöglich mitgetrunken.

Dieses verschmutzte Wasser eignet sich gut als Nährboden für die Bildung von Krankheitserregern. Und natürlich gelangen diese über das Trinken in den Körper. Die Folge können unter anderem Erkältungen sein, wie der Focus in einem Videobeitrag erklärt. Ina Bockholt von der Stiftung Warentest schließt sich mit ihrer Aussage, "Besser ist es, das Wasser nicht offen und ungekühlt über Stunden stehenzulassen", der Position von Leavey an.

Gesundheitsrisiko besteht nicht nur bei einem offenen Glas

Aber aufgepasst: Das Ganze bedeutet nicht, dass mit einem Verzicht auf offene Gefäße, wie einem Glas am Bett, das gleiche Gesundheitsrisiko nicht an anderer Stelle bestehen würde. Auch in geschlossenen Behältern wie Flaschen können sich Krankheitserreger und Bakterien bilden, heißt es bei hna.de. Das ist besonders dann der Fall, wenn bereits aus einer Flasche getrunken wurde. Hierbei können Schweiß-, Staub und Hautzellen oder auch Speichel und Nasenschleimspuren hineingeraten, die das Wasser verunreinigen.

Es spielt auch keine Rolle, welches Wasser gekauft wird oder ob es sich um Leitungswasser oder solches aus der Flasche handelt. In diesem Fall nehmen sich die verschiedenen Wasserquellen nichts. Das Gesundheitsrisiko bleibt gleich.

Generell wird demnach die Empfehlung gegeben, über Nacht gestandenes Wasser am nächsten Morgen nicht mehr zu trinken. Das bedeutet aber nicht, dass ihr morgens nichts mehr trinken sollt. Ganz im Gegenteil. Es gibt mehrere gute Gründe, morgens zu einem Glas Wasser zu greifen, wie unser Videobeitrag zeigt. Doch es sollte sich eben um frisches Wasser handeln.

Bei Leitungswasser: Wasser immer einige Sekunden laufen lassen

Übrigens: Auch altes Wasser aus dem Wasserkocher sollte nicht erneut aufgekocht, sondern durch frisches ersetzt werden. Ähnliches gilt für eine an den Mund geführte Flasche. Besser ist es, die alte zeitnahe nach dem Anbrechen zu leeren, dann eine frische Flasche zu öffnen und keine benutzte an eine andere Person weiterzureichen.

Und zum Schluss sollte noch etwas beachtet werden: Bevor am Morgen frisches Wasser aus dem Wasserhahn benutzt wird, sollte der Hahn immer einige Sekunden lang laufen - dazu rät die Verbraucherzentrale. Denn: Wasser steht über Nacht in den Leitungen, kann dabei verkeimen und erwärmt sich leicht. Deswegen ist es besser, das Wasser aus dem Hahn erstmal laufen zu lassen, bis es kalt rauskommt. Dann kann man es guten Gewissens trinken.

