Kohlenhydrate haben ein eher schlechtes Image: Während die deutsche Gesellschaft für Ernährung zwar empfiehlt, dass mindestens 50 Prozent der Nahrung aus Kohlenhydraten bestehen soll, sehen Vertreter der Low Carb Ernährung eine gesundheitsschädliche und abnehmfeindliche Wirkung in den Nährstoffbauteilen.

Doch machen Kohlenhydrate wirklich dick? Ernährungswissenschaftler Dr. Jan Frank von der Universität Hohenheim räumt im Gespräch mit dem Harpers-Bazaar-Magazin mit den Mythen auf.

Kohlenhydrate: per se ungesund?

"Kohlenhydrate sind komplexe Moleküle, sogenannte Polysaccharide, die aus kleineren Bausteinen, den Monosacchariden, auch Einfachzucker genannt, aufgebaut sind. Während des Verdauungsvorgangs werden die Kohlenhydrate in ihre Bestandteile, die Einfachzucker, zerlegt, die dann im Dünndarm aufgenommen werden und dem Körper als Energiequelle dienen. Da der Körper die komplexen Kohlenhydrate nicht aufnehmen und verwerten kann, die Zucker hingegen schon, ist der Verdau der Kohlenhydrate zu Zuckern eine wichtige Grundvoraussetzung für deren Verwertung durch den Körper", so der Experte. Wie so oft macht also die Dosis das Gift: Ein einzelner Keks ist vollkommen unbedenklich, während eine ganze Packung täglich als ungesund eingeschätzt werden kann. Auch kohlenhydrathaltige Obstsorten sind nicht per se ungesund. Häufig sind gerade kohlenhydratreiche Lebensmittel voller Ballaststoffe, die unerlässlich für unser Verdauungssystem sind.

Sollte man also nach den Regeln von "No Carb" leben und komplett auf Kohlenhydrate verzichten? Sicherlich ist das nicht der beste Weg, um abzunehmen, denn: Komplexe Kohlenhydrate sind ein wichtiger Energielieferant für den Menschen. Im Darm werden sie aufgespalten und lassen den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen, anstatt ihn - wie Einfachzucker - in die Höhe schnellen zu lassen. Sie lassen sich vorwiegend in Vollkornprodukten, Reis, Hirse, Kartoffeln, Obst, Linsen oder Bohnen finden. Dr. Frank spricht von "Slow Carb".

Ist Vollkornbrot also besser als Weizenbrot? Dieser Mythos kann von Ernährungswissenschaftler Frank bestätigt werden: "Die gesündesten Kohlenhydratquellen sind solche, die viele Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine und gleichzeitig wenig Energie liefern, wie zum Beispiel Vollkorngetreide in Form von Vollkornbrot, Haferflocken und so weiter."

Ernährung: Spielt die Tageszeit für den Verzehr eine Rolle?

Ob die Tageszeit, zu der man die Makronährstoffe zu sich nimmt, entscheidend für die Gewichtszunahme ist, ist wissenschaftlich noch nicht umfassend geklärt und auch eine individuelle Frage. Als Faustregel lässt sich festhalten, dass man rund drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen die letzte Mahlzeit zu sich nehmen sollte.

Der Glykämische Index, kurz GI, gibt an, wie stark ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel beeinflusst. Ist dieser eher hoch, ist besonders viel Glucose im Nahrungsmittel enthalten. Ein hoher Blutzuckerspiegel kann beispielsweise Schwindel, Müdigkeit, und Antriebsschwäche zur Folge haben. Destabilisiert sich der Blutzuckerspiegel fortlaufend, fällt dem Körper auch Abnehmen schwer.

Die Ernährungsweise der Trennkost, also Kohlenhydrate strikt von Fetten getrennt zu verzehren, ist jedoch wenig praktikabel und liefert kaum einen Nutzen: Zwar soll die Kombination den Organismus übersäuern und so wiederum zu Bluthochdruck führen, die Umsetzung dieser Ernährungsform ist jedoch kaum erreichbar: Nur wenige Lebensmittel weisen entweder nur Kohlenhydrate oder nur Fett in ihrer Zutatenliste auf.

Abnehmen: Lieber auf Kohlenhydrate verzichten, als auf Fett und Proteine

Beim Abnehmen ist eine kohlenhydratarme Diät jedoch sinnvoller, als auf Fett zu verzichten. Proteine und Fett sättigen den Körper mehr als Kohlenhydrate und führen im weiteren Tagesverlauf zu einer geringeren Kalorienaufnahme.