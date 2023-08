Dürfen Diabetiker Bier trinken? Darauf kommt es an

Diese Biere dürfen Diabetiker*innen trinken

trinken Obwohl Bier kein Zucker zugesetzt wird, enthält es eine bestimmte Art Zucker

zugesetzt wird, enthält es eine bestimmte Art Zucker So kommt Zucker in das Bier

Das sollten Diabetiker*innen beim Bierkonsum beachten

Volksfeste, mit Freund*innen in der Kneipe oder einfach das gepflegte Feierabendbierchen zu Hause auf dem Sofa: Gelegenheiten, Bier zu trinken gibt es genug. Die Deutschen lieben das kühle Getränk aus Hopfen, Malz, Wasser und Hefe. Der Bierkonsum ist zwar in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen, laut Statistischem Bundesamt (Destatis) lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2021 von alkoholhaltigem Bier immerhin bei 83,8 Liter. Das sind gut acht Kästen. In Maßen genossen soll Bier sogar gesundheitsfördernde Wirkungen haben - allerdings auch einen erheblichen Anteil an Zucker. Zwar wird kein Zucker zugesetzt, durch keimende Getreidekörner entsteht aber Maltose, also Malzzucker. Dieser geht laut dem Verein Diabetiker Niedersachsen schnell ins Blut und lässt den Zucker rasch ansteigen - eine Gefahr für Diabetiker*innen. Doch auch wenn du Diabetes hast, musst du nicht auf dein gepflegtes Bier verzichten - wenn du die richtige Sorte wählst und einiges beachtest.

Welches Bier bei Diabetes trinken: Deshalb musst du auf die Kohlenhydrate achten

Das Problem bei Bier sind für Diabetiker*innen die Kohlenhydrate - je höher der Gehalt, desto mehr Zucker. Du hast die Möglichkeit, auf kohlenhydratreduzierte Biere zurückzugreifen. Nach Angaben von Diabetes Niedersachsen beinhalten diese nur rund 0,75 Prozent Kohlenhydrate. Normale Biere hingegen weisen ungefähr drei Prozent auf.

Beim Brauen solcher Biere werden fast alle Kohlenhydrate in Alkohol umgewandelt. Sie sind zwar kalorienarm, der Alkoholgehalt ist dafür aber höher als bei herkömmlichen Bieren. Um es trinkbar zu machen, wird nach dem Brauvorgang der Alkoholgehalt gesenkt. Der Geschmack leidet dabei übrigens nicht.

Bier: Alternativen für Diabetiker*innen

Kohlenhydratreduzierte Sorten sind untergärige Biere. Dazu zählen zum Beispiel das bayerische Helle, Pils oder auch Kölsch. Während obergärige Biere, wie Weißbier, bei höheren Temperaturen gebraut werden, sind diese beim Brauvorgang von untergärigen niedriger. Dadurch senkt sich die Hefe und das Bier ist klarer.

Diabetes Niedersachsen nennt als Beispiele für kohlenhydratreduzierte Biere Jever light, Köstritzer Spezial Pils, Sternquell 70er und Maisel's Edelhopfen aus Bayreuth. Der Verein empfiehlt, vor dem Kauf auf das Etikett zu schauen. Eine Kohlenhydrat-Reduktion ist dort immer vermerkt.

Von alkoholfreiem Bier rät Diabetes Niedersachsen ab. Denn dieses hat den höchsten Anteil an Malzzucker. Der Grund: Beim Brauen wird weniger vergärt, um den Alkoholgehalt unter den vorgeschriebenen 0,5 Prozent zu halten. Grundsätzlich gilt: Je heller und klarer ein Bier ist, desto weniger Kohlenhydrate beinhaltet es.

Bier trinken: Das sollten Diabetiker*innen beachten

Diabetes Niedersachsen empfiehlt Diabetiker*innen, einige "Grundregeln" zu beherzigen:

Diabetikerinnen sollten pro Tag maximal nur 0,25 Liter Bier trinken, Diabetiker 0,5 Liter .

Bier trinken, Diabetiker . Für die in Bier enthaltenen Kohlenhydrate solltest du kein Insulin spritzen.

spritzen. Wenn du regelmäßig Bier trinkst, solltest du kohlenhydratreiche Lebensmittel essen, wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Am besten ist es, wenn du diese parallel zum Biergenuss zu dir nimmst.

essen, wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Am besten ist es, wenn du diese zu dir nimmst. Du solltest darauf achten, nicht zu spät am Abend Bier zu trinken. Denn dann besteht die Gefahr, dass du während des Schlafes unbemerkt in Unterzucker gerätst.

Bier zu trinken. Denn dann besteht die Gefahr, dass du während des Schlafes unbemerkt in gerätst. Die Kombination aus Sport und Bier trinken ist für Diabetiker*innen nicht geeignet. Denn körperliche Bewegung verstärkt die blutzuckersenkende Wirkung von Alkohol.

ist für Diabetiker*innen nicht geeignet. Denn verstärkt die blutzuckersenkende Wirkung von Alkohol. Abgesehen davon, dass während der Schwangerschaft und der Stillzeit überhaupt kein Alkohol getrunken werden soll, ist es für Diabetikerinnen besonders gefährlich, in dieser Zeit Bier zu trinken. Das Gleiche gilt bei Erkrankungen von Leber und Bauchspeicheldrüse, einem gestörten Fettstoffwechsel, diabetesbedingter Nervenschädigung und erhöhter Neigung zu Unterzuckerung.

Fazit

Bier solltest du in Maßen genießen, so wie es allgemein ratsam ist, mit Alkohol sparsam umzugehen. Diabetiker*innen droht durch den Genuss von herkömmlichem Bier der Anstieg des Blutzuckers. Wenn du von Diabetes betroffen bist, kannst du ruhigen Gewissens auf kohlenhydratreduzierte Biere zurückgreifen, aber auch nicht in großen Mengen. Im Handel findest du eine Auswahl. Welches Bier für dich geeignet ist, steht auf dem Etikett.

