Er wird meistens nur als schnöde Grün-Beilage gesehen und seine Vorteile für die Gesundheit werden verkannt. Doch Kopfsalat ist ein echtes Power-Gemüse, in dem zahlreiche wichtige Nährstoffe stecken. Wir zeigen dir, dass Kopfsalat eine echte Wunderwaffe gegen Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen ist.

Power-Gemüse Kopfsalat

Wie gesund Kopfsalat wirklich ist, haben Wissenschaftler*innen um Moo Jung Kim von der West Virginia University herausgefunden. Sie erforschten die Gesundheitsvorteile des grünen Gemüses anhand von In-vitro- und In-vivo-Studien (außerhalb und innerhalb eines lebenden Organismus) und entdeckten dabei Erstaunliches.

Den Forschenden zufolge enthält Kopfsalat zahlreiche bioaktive Verbindungen, die unter anderem anti-entzündlich, Cholesterin-senkend sowie anti-diabetisch wirken.

Bioaktive Verbindungen kommen dem European Food Information Council zufolge in geringen Mengen in Lebensmitteln vor und wirken sich deutlich positiv auf unsere Gesundheit aus – trotz dessen, dass sie nicht lebenswichtig sind. Bioaktive Verbindungen, die in Kopfsalat enthalten sind, sind unter anderem Carotinoide sowie Phenole.

Antioxidantien beugen viele Krankheiten vor

Auch Antioxidantien sind in großen Mengen in Kopfsalat enthalten, wie die Studie im Fachmagazin Antioxidants weiter ausführt. Demnach stecken die Benefits von Kopfsalat vor allem in der Zusammensetzung der enthaltenen Antioxidantien. Diese fungieren als wertvolle Nährstoffe, welche durch einen biochemischen Effekt ausgelöst werden, sobald sie unseren Blutkreislauf erreichen.

Den Forschenden zufolge können sich die im Kopfsalat enthaltenen Antioxidantien unter anderem positiv auf die Gesundheit des Herzens auswirken, sowie unterstützend bei der Vorbeugung von Krebs und Diabetes wirken. Außerdem stellen sie ein natürliches Anti-Aging-Mittel dar.

Eine dritte Studie, die in der Fachzeitschrift "Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety" erschienen ist, konnte ebenfalls positive Eigenschaften von Kopfsalat feststellen. Allerdings mit einem Manko: Die Gesundheitsvorteile konnten vor allem in in-vitro-Versuchen festgestellt werden – bevor die Wirkstoffe im Salat den Verdauungsprozess durchlaufen haben. Somit wurde der natürlich ablaufende Metabolismus sowie die Bioverfügbarkeit im Menschen nicht berücksichtigt.

Anti-Krebs-Mittel Kopfsalat

Auch bei der Krebsprävention ist mit Kopfsalat ein echtes Mittel gewachsen – verantwortlich dafür sind die bereits erwähnten bioaktiven Verbindungen.

Dabei handelt es sich unter anderem um Glykol, Phenole, Carotinoide, Vitamin B, Ascorbinsäure sowie Tocopherole. Gemeinsam wirken diese Verbindungen wiederum antioxidativ und deshalb krebsvorbeugend.

Des Weiteren erzeugen die im Kopfsalat enthaltenen phytochemischen Verbindungen sogenannte reaktive Sauerstoffspezies. Diese haben einen Effekt, der Krebs nicht nur vorbeugen soll, sondern auch bei der Heilung helfen kann: Durch sie wird der programmierte Zelltod aktiviert und Krebszellen werden ausgelöscht.

Bessere Herzgesundheit durch Kopfsalat

Die Studie von Min Shi et al. befasst sich ausführlich mit den Gesundheitsvorteilen von Kopfsalat für das Herz. Demnach wirkt sich der Konsum von Gemüse grundsätzlich positiv auf die Herzgesundheit aus, ganz besonders jedoch der Verzehr von Kopfsalat.

Unter anderem wirken sich die positiven Eigenschaften von Salat auf den Cholesterinspiegel direkt auf die Herzgesundheit aus. Zu nennen sind die enthaltenen Faserstoffe, allen voran Pektin, das den Cholesterinspiegel senkt und somit das Herz entlastet.

Auch die enthaltenen antioxidativen Verbindungen, wie etwa Vitamin C, Vitamin E, Carotinoide und Phenole, unterstützen das Herz bei seiner gesunden Funktion.

Mit Kopfsalat gegen Diabetes und Übergewicht

Auch bei Diabetes und Übergewicht ist Kopfsalat ein Lebensmittel, das gesundheitsfördernd sein kann. Diabetike.info weist darauf hin, dass in Salat hohe Mengen an Zellulose stecken. Das sind pflanzliche Faserstoffe und Kohlenhydrate, die helfen können, den Blutzuckerspiegel zu senken.

Es wird empfohlen, einen Salat vor der Hauptmahlzeit zu essen. Unter anderem sorgt die enthaltene Zellulose nämlich dafür, dass der Salat lange im Darm verweilt, da Zellulose dort nicht aufgespalten werden kann.

Folgen dann Kohlenhydrate bzw. Stärke aus der Hauptmahlzeit, sorgt die Zellulose dafür, dass die Verdauung deutlich länger andauert. Die Folge für alle Diabetes-Geplagten: Der Blutzucker steigt nach dem Essen nicht ganz so schnell an. Nicht zuletzt sorgt ein kalorienarmer Kopfsalat vor der Hauptmahlzeit dafür, dass du bereits etwas im Magen hast und dem Heißhunger oder dem zu viel Essen bei der Hauptmahlzeit auf gesunde Art und Weise vorgebeugt wird.

Fazit: Gesunder Kopfsalat kann bei Krebs, Diabetes & Co. helfen

Kopfsalat schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch eine echte Wunderwaffe gegen allerlei Krankheiten. Er schützt hierbei nicht nur vor Krebs, sondern wirkt auch bei Diabetes, Übergewicht und Herzerkrankungen unterstützend und gesundheitsfördernd. Die Ursache dafür liegt in den enthaltenen Nährstoffen: Unter anderem sorgen bioaktive Verbindungen und Antioxidantien dafür, dass sich der regelmäßige Verzehr von Kopfsalat positiv auf deine Gesundheit auswirken kann.

