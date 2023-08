Das passiert mit deinem Körper, wenn du regelmäßig Petersilie isst

Petersilie ist hierzulande ein beliebtes Küchenkraut und wird nur allzu oft unterschätzt. Denn aufgrund seiner gesunden Inhaltsstoffe sollte man regelmäßig zum grünen Kraut greifen. Was mit deinem Körper passiert, wenn du täglich Petersilie isst, erfährst du in diesem Artikel.

Petersilie: Gesund durch Antioxidantien

Antioxidantien schützen dich vor "freien Radikalen" - diese entstehen beispielsweise durch schädliche Einflüsse von außen, wie etwa Zigarettenrauch, UV-Strahlung oder Umweltgifte. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass die freien Radikale aber auch vom Körper selbst im Zuge von Stoffwechselprozessen gebildet werden. Entstehen in unserem Körper zu viele dieser freien Radikale, führt das zu oxidativem Stress. Dieser fördert Krankheiten wie Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis, Krebserkrankungen sowie die Hautalterung. Doch wie kann der regelmäßige Verzehr von Petersilie dem entgegenwirken?

Eine Studie, die an der renommierten Cambridge University durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass der regelmäßige Konsum von Petersilie nachweislich den Antioxidantien-Spiegel im Blut der Proband*innen anhob.

Hierzu wurden den Versuchsteilnehmenden eine Woche lang täglich 20 Gramm Petersilie verabreicht. Ansonsten hatten alle Proband*innen eine antioxidantienarme Ernährung. Da der Antioxidantien-Spiegel erheblich anstieg, konnten die Forschenden die Petersilie als Ursache dafür ausmachen. In der Kontrollgruppe, die bei derselben Ernährung keine Petersilie zu sich nahm, sank der Antioxidantienspiegel und es machten sich auch Schäden durch oxidativen Stress bemerkbar. Das grüne Kraut eignet sich demnach, um eine derartige Mangelernährung auszugleichen und sollte deshalb unbedingt auf deinem Speiseplan landen.

Gesunde Vitalstoffe in Petersilie

Neben wertvollen Antioxidantien enthält Petersilie auch zahlreiche gesunde Vitamine, Mineralstoffe sowie Spurenelemente.

Unter anderem enthält Petersilie hohe Mengen an Vitamin C, welches das Immunsystem unterstützt und sich durch die antioxidativen Eigenschaften außerdem förderlich auf die Wundheilung auswirkt. Auch das wichtige Vitamin A ist in Petersilie reichlich enthalten. Es dient unter anderem der gesunden Funktion von Augen, Schleimhäuten und der Knochen.

Die Vitamine K1 und K2 sind ebenfalls in Petersilie zu finden. K1 verhindert Ablagerungen in den Arterien und sorgt für die Regulierung der Blutgerinnung, K2 hingegen ist eine Umwandlung von K1, und besonders wichtig für gesunde Knochen. Hinzu kommt der Mineralstoff Kalzium, der ebenfalls ausreichend in Petersilie zu finden ist und eine große Bedeutung für den Aufbau von Knochen und Zähnen hat.

Ciao Mundgeruch dank Petersilie

Gegen Mundgeruch ist mit der Petersilie ein echtes Wunderkraut gewachsen. Übler Zwiebel- oder Kaffee-Atem war gestern, denn das in der Petersilie enthaltene Chlorophyll sorgt dafür, dass die schlechten Gerüche im Mundraum neutralisiert werden. Auch die darin enthaltenen ätherischen Öle helfen gegen Mundgeruch.

Deshalb kannst du dir statt eines Zahnpflegekaugummis auch einfach ein paar Petersilienblätter zwischen die Zähne schieben. Eine Studie, die im Fachmagazin "Journal of Food Science" publiziert wurde, fand heraus, dass Petersilie sogar gegen penetranten Knoblauch-Atem hilft.



Mundgeruch loswerden: Zahnarzt gibt Experten-Tipps gegen schlechten Atem

Übrigens: Auch weitere Lebensmittel haben sich als erfolgreich gegen üblen Mundgeruch erwiesen – darunter unter anderem Apfelessig, Myrrhe, Teebaumöl und Salbeitee.

So gesund ist Petersilie für Nieren und Blase

Da sie harntreibend wirkt, ist die Petersilie auch ein tolles Heilkraut für Nieren und Blase. So wirkt sie beispielsweise vorbeugend gegen schmerzhafte Nieren- und Blasensteine.

Auch auf die Fortpflanzungsorgane von Frauen kann sich die Petersilie auswirken. So können durch den Verzehr beispielsweise Menstruationsbeschwerden, wie etwa Krämpfe, gelindert werden. Auf der anderen Seite sollten Schwangere das grüne Kraut nur in geringen Maßen genießen, da Fehlgeburten dadurch angeregt werden können.

Grundsätzlich wirkt Petersilie entgiftend und ist durch das enthaltene Chlorophyll imstande, schädliche Stoffe aus dem Körper zu leiten. Das können beispielsweise Dioxine, Schwermetalle oder Schimmelpilzgifte sein, die durch die Ernährung in den Körper gelangt sind.

Petersilie: Wunderwaffe gegen Diabetes

Wer unter Typ-2-Diabetes leidet oder der Zuckerkrankheit vorbeugen möchte, sollte ebenfalls regelmäßig zu Petersilie greifen. Der Grund sind die enthaltenen Pflanzenstoffe Luteolin und Apigenin, welche die Petersilie zur echten Wunderwaffe gegen Diabetes machen.

Laut dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung haben Luteolin und Apigenin eine antidiabetische Wirkung. Die beiden Pflanzenstoffe zählen zur Gruppe der Flavone und haben den ursprünglichen Nutzen, die Pflanze vor Schädlingen zu schützen. Die Forschenden um Prof. Dr. Andreas Pfeiffer entdeckten, dass Luteolin und Apigenin in menschlichen Zellen den Transkriptionsfaktor FOXO1 aktivieren. Dabei handelt es sich um ein Eiweißmolekül, das bedeuten für die Vermittlung des Insulinsignals innerhalb der Zellen ist.

Diese beiden Flavone waren außerdem imstande, die Synthese von Enzymen, die für die Zucker- und Fettneubildung relevant sind, zu regulieren. Das ist besonders bedeutsam für die Diabeteserkrankung und deshalb auch wichtig für die alternative Diabetestherapie, die auf eine Ernährungsumstellung setzt.

Fazit: Das passiert mit deinem Körper, wenn du täglich Petersilie isst

Petersilie ist gesund und hat zahlreiche Vorteile für deinen Körper. So kannst du deine Gesundheit unter anderem durch die wichtigen enthaltenen Antioxidantien bewahren und eine Mangelernährung ausgleichen. Auch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die du in Petersilie zuhauf findest, sind gut für deine Gesundheit.

Wer unter Diabetes leidet, sollte sich ebenfalls mit dem grünen Wunderkraut auseinandersetzen, da Studien bewiesen haben, dass sich Petersilie positiv auf den Diabetes-Typ-2 auswirken kann. Auch für Nieren und Blase ist die Petersilie ein guter Gesundheits-Tipp.

Nicht zuletzt hilft Petersilie gegen üblen Mundgeruch und ist eine gesunde und äußerst wirksame Alternative zu Zahnpflegekaugummis. Es gibt also zahlreiche gute Gründe, weshalb du täglich Petersilie essen solltest.

