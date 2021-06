Zum 21. Juni wollte die britische Regierung die Corona-Einschränkungen im Land aufheben - eigentlich. Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich in Großbritannien massiv. Die Fallzahlen derjenigen, die sich mit der Virus-Mutante, die erstmals in Indien entdeckt wurde, infizieren, steigen rasant. Auch in Deutschland verbreitet sich die Delta-Variante aktuell.

Viele fragen sich daher: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? Und vor allem: Hilft die Corona-Impfung gegen die Mutante?

Das britische Gesundheitsministerium führt die rasante Verbreitung bisher auf zwei Ursachen zurück. Zum einen sei die Übertragbarkeit der Variante deutlich höher als bei den anderen Mutanten. Bis zu 60 Prozent ansteckender könnte die Delta-Variante demnach sein. Die zweite mögliche Ursache ist besorgniserregend:

Die Impfung könnte weniger wirksam sein, als bei anderen Coronavirus-Varianten. Aber inwieweit ist die Wirksamkeit der Impfstoffe wirklich eingeschränkt?

Laut dem deutschen Ärzteblatt könnte der Impfstoff bei der Delta-Variante nach der ersten Dosis um rund 17 Prozent weniger schützen, als beispielsweise bei der Alpha-Variante.

Aber: Eine britische Studie von Public Health England kommt zu einem vielversprechenden Ergebnis, was die Zweitimpfung betrifft: Jeder zugelassene Impfstoff entfaltet demnach nach der zweiten Dosis auch bei der Delta-Variante seine vollständige oder zumindest eine vergleichbare Wirkung.

In Schottland hat sich die Delta-Variante besonders unter Jüngeren stark verbreitet. "Daher wird die Diskussion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen noch wichtig werden." Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen äußerte der Immunologe Watzl seine Sorge, dass vor allem in Schulen ein erhöhtes Ausbruchsgeschehen der Delta-Variante drohe.

