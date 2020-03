Coronavirus-Infektionen laut Robert-Koch-Institut bei 8.198 Fällen am 18.3.2020

Fällen am 18.3.2020 Stand laut John-Hopkins-Universität am 18.03.2020 um 19.30 Uhr: 12.327+

Medienberichte sprechen von technischen Problemen beim RKI

Das Coronavirus verursacht eine gefährliche Lungenerkrankung und kann zum Tod führen. In Deutschland sind inzwischen Tausende betroffen. Wie viele es genau sind, ist einerseits durch die hohe Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen nicht bekannt, aber auch bei den gemeldeten Fällen gibt es große Unterschiede.

Je nach Medium werden unterschiedliche Zahlen vermeldet. Am 18.03.2020 etwa berichtet Focus Online von inzwischen über 10.000 Fällen in Deutschland, während Zeit Online noch knapp darunter bleibt und 9.946 COVID-19-Erkrankte meldet. Die John-Hopkins-Universität, die oft als Quelle genannt wird und die versucht, die Ausbreitung der Pandemie in Echtzeit darzustellen, meldet am 18.3.2020 ebenfalls über 10.000 Fälle in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut(RKI) hat mit seiner letzten Meldung am 18.03.2020 um 10.30 Uhr 8.198 Fälle gemeldet.

Update am 19.03.2020: Zahlen des Robert-Koch-Instituts zum Coronavirus hinken hinterher

Die vom Bundesgesundheitsministerium genutzten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Corona-Welle hinken der Entwicklung offensichtlich deutlich hinterher. Das ergaben Recherchen der Kölnischen Rundschau und des Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstagausgaben).

Nach Angaben des RKI gab es am Mittwoch (Stand 10:30 Uhr) bundesweit 8198 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2. Diese Zahl gibt den tatsächlichen Stand des Infektionsgeschehens aber nach Rundschau-Informationen nicht wieder.

So erwähnte das Robert-Koch-Institut in seiner gestrigen Übersicht 2372 Corona-Fälle aus NRW, das waren 267 mehr als am Vortag. Das NRW-Gesundheitsministerium kam zum gleichen Zeitpunkt bereits auf 3838 (plus 464). Allein aus NRW gab es somit zum Zeitpunkt der Meldung 1466 Fälle mehr als von dem bundeseigenen Institut ausgewiesen.

Zeitlicher Verzug das Problem?

Auch der Zuwachs gegenüber dem Vortag war sehr viel höher als vom RKI angenommen. Für Köln weist das RKI in einer Lagekarte vom Dienstag 18 Fälle aus - die Stadt hatte bereits am Montag 244 Fälle gemeldet, am Dienstag stiegen die Zahlen weiter. Ähnliche Abweichungen gab es auch iim Oberbergischen Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis. Das Bundesgesundheitsministerium verwies auf die Zuständigkeit des RKI, an dessen Zahlen man sich orientiere.

Das Institut selbst geht von einem möglichen zeitlichen Verzug bei der Weitergabe der Daten aus. Die Stadt Köln bestätigte, dass eine neue Software beim RKI dazu führe, dass die Fallzahlen nicht mehr korrekt übermittelt werden können. Das Problem sei bekannt und das RKI aufgefordert, es zu beheben. Seit wann es besteht, konnte man nicht sagen. Dagegen verweist das für die Weiterleitung nach Berlin zuständigge Kompetenzzentrum Infektionsschutz (KI NRW) beim Landeszentrum Gesundheit (LZG) in Bochum auf mögliche Fehler der Ämter: Sie nutzten verschiedene Programm-Versionen, so dass es bei der Eingabe zu Fehlern kommen könne.

Durch den rasanten Anstieg der Infektionen und die plötzlich hohe Arbeitsauslastung seien viele nicht mit den Programmen vertraut, erklärt Annette Jurke, Fachgruppenleiterin in der Infektionsepidemiologie beim Landeszentrum Gesundheit. Das Zentrum könne die Daten vor Weitergabe nicht verbessern. Am Abend stieg die Zahl dder Covid-19-Fälle in NRW auf 4268. (EB/lth)

Coronavirus - Woher kommen die Unterschiede in der Statistik?

Zwischen den beiden Extremen - den Zahlen des Robert-Koch-Instituts und die der John-Hopkins-Universität - liegen gut 2.000 Fälle, das ist ein erheblicher Unterschied. Nun sind die Zahlen beider Institutionen nicht falsch oder bewusst über-, bzw. untertrieben. Es gibt mehrere Gründe, warum die Statistiken so auseinander gehen.

Zum Einen kommt es auf die Melderhythmen an: Das RKI bekommt Fälle gemeldet und aktualisiert die Zahlen täglich. Wann genau diese eingehen und für welchen Tag sie verbucht werden, ist ein Punkt, an dem Daten abweichen können.

Andere arbeiten nicht mit den Zahlen des RKI, sondern fragen direkt bei den Gesundheitsämtern der Länder nach (Focus Online und Zeit Online) oder sammeln Daten der WHO, der Gesundheitsämter und Behörden zur Seuchenprävention.

COVID-19: Es gibt eine hohe Dunkelziffer

Dem RKI seien die Daten der John-Hopkins-Universität bekannt, wie RKI-Präsident gegenüber merkur.de erklärt. Man habe die Augen im Blick und beschränke sich auf die offiziell gemeldeten Zahlen.

Es gibt außerdem eine hohe Dunkelziffer: Viele Fälle sind momentan noch gar nicht offiziell erfasst, weil erkrankte Personen nicht getestet wurden. Daher sind Zahlen sowieso nur als ungefährer Richtwert zu verstehen.