München vor 27 Minuten

Gesundheit

Cholesterin-Hysterie: Warum die Ernährung fast keinen Einfluss auf den Cholesterinwert hat

Lange Zeit galt eine Ernährungsumstellung als wichtige Maßnahme, um den Cholesterinspiegel zu senken. Doch die Ernährung spielt in vielen Fällen offenbar kaum eine Rolle. Warum ist das so - und was ist Cholesterin überhaupt? inFranken.de klärt auf.