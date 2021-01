München vor 1 Stunde

Blutfettwerte

Hysterie um Cholesterin: Warum das Essen dabei eigentlich egal ist

Stellt der Arzt einen zu hohen Cholesterinspiegel fest, gilt oft eine ungesunde Ernährung als Hauptursache. Doch in Wahrheit wirkt sich das, was wir essen, kaum auf den Cholesterin-Gehalt im Blut aus. Wir klären auf, woran das liegt und was hinter der "Cholesterin-Hysterie" steckt.