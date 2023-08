Braun werden mit Bier? Ärztin äußert sich zu Trend

Auf TikTok lassen sich immer wieder kuriose und witzige Videos finden.

Manche der kurzen Clips sind aber auch voll von Desinformationen oder sogar gesundheitsgefährdenden Empfehlungen. So auch wie bei einem aktuellen Trend, bei welchem Menschen davon berichten, mit Hilfe von Bier schneller braun zu werden.

Neuer Trend: Schneller braun werden mit Bier

Die meisten Menschen wünschen sich eine gebräunte Haut. Vor allem im Sommer, in welchem man häufig kürzere Kleidung trägt und viel Haut zeigt, wünschen sich viele eine braune Hautfarbe.

Einige Menschen gehen dafür besonders weit: Laut einem aktuellen TikTok-Trend soll es Personen geben, die sich Bier über die Haut schütten, um so schneller und effektiver braun zu werden.

Gegenüber dem The Independent Magazin erklärt eine Kosmetikerin das Vorgehen so: "Die Anhänger dieses Trends behaupten, dass die im Bier enthaltenen Zucker und Säuren dabei helfen können, die Haut zu bräunen. Dazu kommen laut ihnen zusätzliche Vorteile durch Antioxidantien und Vitamine, die in bestimmten Bieren enthalten sind."

Ärztin warnt: Bier ist kein Sonnenschutz

Sie stellt jedoch auch klar, dass es keine wissenschaftlichen Belege für den Erfolg des Bräunens gibt und warnt, dass die reflektierende Wirkung des Bieres sogar die Gefahr berge, schneller einen Sonnenbrand zu entwickeln oder sogar Sonnenstich zu bekommen. Außerdem können Insekten wie Wespen von dem Biergeruch angezogen werden.

Man sollte sich nicht von der vermeintlichen Bräune täuschen lassen, die durch das Einreiben mit Bier entstehen soll, wie es auf TikTok-Plattformen verbreitet wird. Diese Bräunung stellt keine ausreichende Form des Sonnenschutzes dar. Die Pariser Dermatologin Marie-Estelle Roux erklärt, dass wir zwar im Laufe der Zeit weniger anfällig für Sonnenbrand werden, jedoch immer noch empfindlich gegenüber UVA-Strahlung sind. Diese Art von Strahlung ist für vorzeitige Hautalterung und ein erhöhtes Risiko von Hautkrebs verantwortlich. Und vor dieser schütze Bier nicht.

Bei genauer Betrachtung entpuppt sich die sogenannte "Beer Tan" also in erster Linie als eine Verschwendung von Bier, ohne tatsächlichen Schutz vor den Gefahren der Sonnenstrahlung zu bieten.

Vorschaubild: © temporalex/Pixabay