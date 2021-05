Allzweckreiniger im Öko-Test: Darum sollten Sie nicht mit Sagrotan putzen

Durch das Benzalkoniumchlorid können Resistenzen auftreten, was dazu führen kann, dass Biozide unschädlich für Mikroorganismen werden. Das BfR rät generell von der Verwendung solcher Putzmittel ab - nur in medizinisch sinnvollen Fällen sollten sie verwendet werden.

Ebenfalls schlecht beim Sagrotan-Allzweckreiniger: Er enthält den vielfach kritisierten Duftstoff Lilial. In Tierversuchen wurde bereits festgestellt, dass sich dieser Stoff negativ auf die Fortpflanzung auswirkt.

Auch Ajax, Cilit Bang und Fit schneiden schlecht ab

Auch weitere Allzweckreiniger* schneiden im Test schlecht ab und ihre Verwendung sollte daher besser vermieden werden. Unter anderem enttäuscht der Reiniger Ultra 7 Zitronen Frische von Ajax mit dem schädlichen Desinfektionsmittel Glutaraldehyd und dem vermeintlich erbgutschädigenden Duftstoff Lilial. Laut dem Anbieter CB Gaba wird das Produkt allerdings nicht mehr produziert.

Auch der Allesreiniger Zitronen Frische von Fit wird lediglich mit einem schlechten "mangelhaft" bewertet. Grund dafür sind unter anderem der enthaltene bedenkliche Inhaltsstoff MIT und Kunststoffverbindungen die im Reiniger stecken. Gerade so mit "ausreichend" bewertet wurde der Kraftreiniger Boden und Multi-Fett Power Citrus von Cilit Bang. Hier steckt der bedenkliche Inhaltsstoff Aminoethanol in der Flasche - zudem Kunststoffverbindungen.

Ebenfalls kritisieren die Tester den Schaden, den der Reiniger auf Haut und Schleimhäute haben kann: Als einziges Produkt im Test kann er schwere Reizungen der Augen, der Haut und der Atemwege hervorrufen, was am Aminoethanol liegt. Öko-Test fordert einen kindersicheren Verschluss für dieses Produkt. Auch generell ist darauf zu achten, dass Reinigungsmittel nie in die Reichweite von Kindern gelangen. Für Erwachsene gilt eine Handschuh-Pflicht, damit die Haut nicht geschädigt wird.

Umweltschädigende Inhaltsstoffe in vielen Reinigern

Ebenfalls für Punktabzug sorgten in den Allzweckreinigern* enthaltene synthetische Polymere. Bei diesen Kunststoffverbindungen handelt es sich zwar nicht um Mikroplastik, Öko-Test kritisiert allerdings, dass sie sich im Klärschlamm absetzen und so in die Umwelt gelangen.