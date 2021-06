Es ist der Traum vieler Menschen: Ein schlanker Körper

Abnehmen ist nicht einfach. Viele Menschen wissen das aus leidvoller Erfahrung. Doch wie bekommen es Stars und Sternchen scheinbar mühelos hin, auch im Alter noch eine schlanke, athletische Figur zu haben? Die sogenannte "Balance-Diät" soll es leichter machen.

Vorbilder wie Katie Holmes schaffen es auch noch in einem Alter von mehr als 40 Jahren, eine Topfigur zu wahren. Wie die Frauenzeitschrift Elle berichtet, setzt die Schauspielerin anstelle von Nahrungsergänzungsmitteln, Pillen & Co. auf die sogenannte "Balance-Diät": gesunde Ernährung kombiniert mit einem Work-Out-Programm.

Balance-Diät: So nehmen die Stars ab

Mit den Jahren verändert sich der Körper. Der Stoffwechsel wird langsamer, und die Gewichtszunahme wird begünstigt. Bei Frauen kommt zudem eine Veränderung des Hormonhaushalts hinzu.

Die richtige Ernährung und gezielte Trainingseinheiten helfen dabei, den Körper neu zu formen und fit zu halten. Das beweist Schauspielerin Katie Holmes. Sie setzt auf die "Balance-Diät" und bleibt damit auch mit 41 Jahren noch rank und schlank. Auch jüngere Stars wie Hailey Baldwin Bieber, die mit Superstar Justin Bieber verheiratet ist, nutzen die "Balance-Diät", um sich fit zu halten.

Abnehmen: Die Balance-Diät besteht aus folgenden Punkten

Ernährung

Die "Balance-Diät" verläuft sehr intuitiv: Grundsätzlich sollte auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden. Hailey Biber setzt aufgrund des vielen Trainings auf reichlich Proteine bei den Mahlzeiten. Zum Frühstück gibt es Eier, Omelette, Oatmeal oder einen gesunden Smoothie, um genügen Power für den Tag zu haben. Mittags stehen Fisch, Salat und gegrilltes Gemüse auf dem Speiseplan, und am Abend gibt es glutenfreie Pasta mit Hühnchen. Bibers Mittagessen ähnelt hingegen der Mittelmeer-Diät.



Auch Kathi Holmes setzt auf einen ausgewogenen Ernährungsplan: viel Gemüse, Ballaststoffe und Eiweiße, wenig Kohlenhydrate. Vollkornprodukte, Gemüse und Proteine sollen den Stoffwechsel anregen und den Körper in seinen Funktionen unterstützen. Zucker und Alkohol werden gemieden.







Aber auch Naschereien kommen bei den beiden Superstars nicht zu kurz. Bei beiden gibt es auch ab und an einen "Cheat Day" an dem sie zur Chipstüte oder Fast Food greifen. Dafür muss am nächsten Tag umso gesünder gefastet werden.

Sport

Um die Figur "in Shape" zu halten, muss ausreichend Sport getrieben werden. Holmes und Bieber wählen dafür eine gute Mischung aus Spinning, Boxen und Yoga: Der ideale Ausgleich, um den stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Viermal pro Woche treiben die beiden Stars Muskel- und Ausdauertraining.

So wird nämlich nicht nur der Stoffwechsel angekurbelt, sondern auch Muskeln werden aufgebaut.

Genügend Freizeit

Jeder braucht mal eine Pause. Um auch mental gesund und fit zu bleiben, brauchen die Stars auch mal eine Auszeit. Man sollte immer genügend Zeit einplanen, um sich entspannen zu können und die Regeneration zu fördern.

