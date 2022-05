So verändert sich der Körper ab 40

Unterschied zwischen Männern und Frauen

So kann Abnehmen ab 40 doch gelingen!

Mit 40 Jahren hast du meist schon viel erreicht: Familie, Job, Freunde und vielleicht sogar ein, zwei Hobbys. Du stehst mitten im Leben, bist aktiv und kannst dir ein bisschen was leisten. Wären da nur die um Bauch und Hüfte langsam wachsenden Rettungsringe nicht. Vielleicht hast du schon zahlreiche Diäten ausprobiert und die Erfahrung gemacht, dass sie weder richtig funktioniert haben, noch der Erfolg von langer Dauer war. Wir erklären dir die Gründe, warum das Abnehmen mit 40 nicht mehr so einfach gelingt und was du dagegen tun kannst.

So verändert sich dein Körper ab 40

Der Körper verändert sich mit der Zeit. CC0 / Pixabay / happyveganfit +2 Bilder

Du wirst wahrscheinlich nicht erst mit 40 bemerkt haben, dass sich dein Körper im Laufe der Zeit verändert hat. Vieles ist mit 40 einfach nicht mehr so, wie mit 20 oder 30. Ob Haut, Beweglichkeit, Ausdauer oder eben das Gewicht. Dabei gibt es eine ganz einfache Regel, mit der du zunimmst, dein Gewicht hältst oder aber auch abnimmst: Du darfst nur entsprechend so viel oder wenig an Kalorien zu dir nehmen, wie dein Körper an Energie braucht. Zugegeben, das klingt sehr banal und ist zugleich, gerade in einem stressigen Alltag, sehr schwierig zu beherzigen. Dennoch, die Kaloriendefizit-Regel ist es die einfachste und auch effektivste Regel, wenn es um das Thema Gewicht und Abnehmen geht.

Dazu solltest du wissen, wie dein Stoffwechsel funktioniert. Er ist dafür verantwortlich, dass alles, was du zu dir nimmst, verwertet wird. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, Mineralstoffe oder Vitamine - das alles braucht dein Körper, um richtig zu funktionieren. Dabei verläuft der Stoffwechselprozess nicht bei allen Menschen gleich. Individuell unterschiedliche Faktoren wie beispielsweise Genetik, Geschlecht oder Alter, aber auch Ernährung und die Intensität deiner körperlichen Aktivitäten beeinflussen die optimale Verwertung.

Es hält sich die hartnäckige Theorie, dass sich unser Stoffwechsel im Alter verlangsamt. Mit dem Argument wärst du dann ab 40 ja fein raus. Ein internationales Forscherteam hat jedoch jüngst herausgefunden, dass der Energieverbrauch bis zum 20. Lebensjahr zwar tatsächlich sinkt, dann aber bis etwa zum 60. Lebensjahr doch relativ stabil bleibt. Somit taugt die Ausrede nur noch bedingt.

Unterschied zwischen Frauen und Männern

Auch wenn die Gleichberechtigung von Frau und Mann ein gesellschaftlich richtig und wichtig angestrebtes Ziel ist, so gibt es biologisch doch noch einige Unterschiede, die gerade in puncto Stoffwechsel und Gewicht von Relevanz sind. So verfügen Frauen sowohl relativ als auch absolut über weniger Muskelmasse als Männer. Dazu musst du wissen, dass Muskeln das größte Stoffwechselorgan deines Körpers sind. Hier laufen viele stoffwechselaktive Prozesse ab, sogar im Ruhezustand. Die Muskelmasse ist also für den Stoffwechsel eine bedeutsame Größe. Weniger Muskeln erschweren deshalb per se das Abnehmen. Egal, mit welcher Diät.

Zudem beginnt ab 40 bei Frauen der Prozess der Wechseljahre und die damit verbundene Hormonumstellung im Körper. So ist die geringer werdende Produktion von Somatropin zwar keine unmittelbare Begleiterscheinung des Klimakteriums, allerdings erschwert der Umstand Frauen das Halten oder Reduzieren ihres Gewichts. Wenn die viele Kalorien verbrauchende Muskelmasse abnimmt, steigt der Fettanteil im Körper. Ohne regelmäßige Bewegung, Sport und Training sowie einem gesunden Blick auf die Ernährung fällt deshalb insbesondere Frauen das Abnehmen ab 40 schwer.

So gelingt Abnehmen mit 40 trotzdem

Abnehmen mit 40 - nicht ganz leicht aber möglich. CC0 / Pixabay / oleg_mit +2 Bilder

Gesundes Abnehmen ist ohne die eigentlich allseits bekannte und fast schon langweilig klingende Erkenntnis einer ausgewogenen Kombination aus Ernährung und Bewegung nicht möglich. Diäten und erfolgversprechende Mittelchen aus der Apotheke helfen dir vielleicht temporär, z.B. pünktlich zum Sommerurlaub eine strandtaugliche Figur vorzeigen zu können. Aber der Erfolg ist bekanntlich meist nur von kurzer Dauer. Es liegt vielmehr an deiner im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewussten Einstellung zu deinem Körper, zu deinem Aussehen, zu deiner Ernährung und körperlichen Aktivität.

Fakt ist, dass wir in unseren Breiten überwiegend (und leider zunehmend schon ab Kindesbeinen) an Bewegungsmangel leiden und uns mit einer mehrheitlich industriegefertigten Ernährung keinen Gefallen tun. Es bedarf tatsächlich echter Anstrengung und zugegeben auch eines einigermaßen gut gefüllten Portemonnaies, um hier bewusst dagegen arbeiten zu können. Eiweißhaltige Nahrung wie Milch, Eier oder Fisch, frisches Gemüse und Obst, wenig Zucker, Fleisch, Fett und Alkohol, Kohlenhydrate in Maßen und zum richtigen Zeitpunkt, viel Wasser trinken und dann noch regelmäßig Bewegung sowie ausreichend Schlaf. Das Rezept klingt einfach, nur die Umsetzung fällt jedoch häufig schwer.

Erwiesen ist zudem, dass zu viel und vor allem dauerhafter Stress sowohl negativ auf die Psyche als auch auf das Gewicht wirkt. Neben Ernährung und Bewegung hat also auch der Umgang mit Stress Einfluss auf dein Gewicht. Wobei nicht jede Art von Stress krank und dick macht. Je stärker deine Resilienz ausgebildet ist und je mehr du dein Leben in einer gesunden Balance halten kannst, desto besser gelingt es dir, stressige Situationen zu bewältigen. Und da schließt sich dann auch der Kreis: Eine gesunde Balance entsteht durch einen achtsamen Umgang mit dir selbst. Da braucht es dann keine Diät. Nur die richtige Einstellung und leider etwas Disziplin.