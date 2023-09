Deutschland vor 1 Stunde

Fränkische Rezepte

Die besten Rezepte für den Sommer: Leichte Gerichte für heiße Temperaturen

Bei hohen Temperaturen hat kaum jemand Lust, groß zu kochen. Deshalb greifen wir an solchen Tagen am liebsten auf Rezepte zurück, die nicht viel Zeit am Herd beanspruchen und im besten Fall noch saisonales Gemüse aus dem Garten verarbeiten.