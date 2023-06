Beste Grill-Beilage: So machst du ein fluffiges Knoblauchbrot

Immer nur Salat mitbringen, ist langweilig. Probiere doch einmal aus, zur Grillparty ein selbstgebackenes Brot mitzubringen. Vielleicht ist dieses leckere Knoblauchzupfbrot das Richtige für dich?

Es ist ein fluffiges Zupfbrot, sodass es gut ohne Messer portioniert werden kann. Die besondere Lockerheit erreichst du durch das Schichten in der Kastenform.

Rezept für Knoblauch-Zupfbrot

Für das Brot brauchst du

2 EL Zucker,

1 TL Trockenhefe,

2 TL Salz,

1 EL Olivenöl,

380 g Weizenmehl Typ 405

und 250 ml Wasser

Außerdem benötigst du noch eine Kastenform und ein Nudelholz. Gib alles in eine Schüssel und knete die Zutaten zu einem glatten Teig. Am einfachsten geht es mit einer Küchenmaschine. Anschließend lässt du den Teig an einem warmen Ort 40 Minuten gehen. In der Zwischenzeit bereitest du die Füllung vor.

Dafür brauchst du:

4 Knoblauchzehen

1⁄2 Bund Petersilie

4 Stiele Thymian

100 g Bergkäse

50 ml Olivenöl

1⁄2 TL scharfes Paprikapulver

1⁄2 TL Salz

Hacke die Knoblauchzehen und Kräuterblättchen fein. Bei den Kräutern kannst du variieren. Vielleicht hast du Basilikum oder Oregano im Garten und willst es hinzufügen oder statt den angegebenen Zutaten verwenden. Den Käse reiben, alles mit Öl mischen und mit Paprikapulver und Salz würzen. Vom Kräutermix 2 EL beiseitestellen.

Eine Kastenform einfetten, den Teig nochmals kneten und zu einem Quadrat von 50 mal 50 cm ausrollen. Jetzt die Kräutermischung auf dem Teig verteilen und diesen in gleich große Quadrate schneiden. Die Quadrate aufrecht in die Kastenform schlichten und mit der restlichen Kräutermischung bedecken. Nochmal 20 Minuten gehen lassen. Das Brot auf 220° mit der Einstellung Ober- und Unterhitze ca. 30 Minuten backen. Wenn das Brot fertig ist, aus der Form stürzen und abkühlen lassen.

Fazit

Das Raffinierte an diesem Brot ist die Füllung. Probiere es aus und variiere mit verschiedenen Kräutern. Weitere Rezepte rund ums Grillen findest du auf Fränkische Rezepte. Guten Appetit.