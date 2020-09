So lagern Sie Olivenöl richtig: Diese Fehler macht fast jeder

Olivenöl ist gut für die Gesundheit und es lassen sich viele leckere Sachen damit kochen. Doch fast jeder begeht Fehler in der Lagerung des Öls, wodurch es wesentlich schneller verderben kann.

Möchte man das Olivenöl möglichst lange haltbar machen, sollte man auf eine kühle, dunkle und luftdichte Lagerung achten.

So lagern Sie Olivenöl richtig

Um das Olivenöl richtig zu lagern, sollten Sie sich an drei Punkte halten: Kühlung, Dunkelheit und luftdichte Verpackung. Mit Kühlung sind keineswegs Temperaturen um den Gefrierpunkt gemeint - am besten hält sich das Öl bei zehn bis 20 Grad Celsius. Beispielsweise in einer kühlen Speisekammer oder im Keller.

Vermeiden Sie diese Fehler und lagern Sie Olivenöl richtig

Wer möglichst lange die hohe Qualität des Olivenöls aufrecht erhalten möchte, sollte es unbedingt richtig lagern. Die meist gemachten Fehler bei der Lagerung stecken sowohl in einer fehlerhaften Kühlung, als auch in einem zu hellen Standort und in einer nicht luftdichten Verpackung. Wir zeigen Ihnen in drei Schritten, wie Sie Olivenöl richtig lagern.

1. Kühlung

Achten Sie unbedingt auf eine angemessene Kühlung, damit das Olivenöl* möglichst lange frisch bleibt. Am besten ist eine Lagerung zwischen zehn und 20 Grad Celsius. So ist es locker zwei Jahre haltbar, ohne jedoch seine wertvollen Nährstoffe zu verlieren.

2. Dunkelheit

Olivenöl liebt es dunkel. Aus diesem Grund sind viele Ölflaschen auch getönt, damit weniger Licht einfällt. Sollte die Flasche jedoch nicht abgedunkelt sein, sollten Sie das Olivenöl* auf jeden Fall im Schrank aufbewahren. In einer dunklen Umgebung hält es sich möglichst lange.

3. Luftdichte Verpackung

Der dritte wichtige Punkt für eine perfekte Lagerung von Olivenöl: Es darf nur so wenig Sauerstoff wie möglich an das Öl. Die Flasche offen herum stehen zu lassen ist ein Tabu, wenn man möglichst lange etwas von dem Öl haben möchte. Das betrifft vor allem den Geschmack des Olivenöls*, denn durch die Luft verfliegt das tolle Aroma.

Wie lange ist Olivenöl haltbar?

Wenn Sie die oben genannten Aspekte beachten, ist das Öl ohne Probleme zwei Jahre haltbar. Es sollte kühl, dunkel und luftdicht aufbewahrt werden. Wird jedoch auch nur einer dieser Punkte missachtet, kann das Öl ranzig werden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie an dem Öl riechen - sie erkennen dann, ob es noch gut oder schon verdorben riecht.

Aber selbst wenn Sie einmal verdorbenes Olivenöl* konsumiert haben, besteht kein Grund zur Sorge: In aller Regel ist das nicht gesundheitsschädigend. Der Grund dafür liegt im hohen Fettanteil des Öls, der Keim- oder Schimmelbildung verhindert. Haben Sie jedoch Kräuter, Knoblauch oder getrocknete Tomaten in Olivenöl eingelegt, sollten Sie noch einmal vorsichtiger sein. Diese neigen eher zum Verderben, vor allem wenn Teile des Eingelegten bereits aus dem Öl herausragen und nicht mehr vollständig bedeckt sind.