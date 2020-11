Der große Öko-Test: Welche Erdbeermarmelade ist die beste?

Die Erdbeerzeit ist zwar eigentlich im Sommer. Aber damit wir die leckere Frucht nicht nur roh genießen, sondern auch das ganze Jahr über auf unsere Frühstücksbrötchen schmieren können, gibt es ja zum Glück jede Menge leckere Marmeladen. Doch was können die Fruchtaufstriche und Konfitüren? Wie unbedenklich sind sie in Hinblick auf die Inhaltsstoffe und Pestizid-Rückstände?

Öko-Test hat 20 Erdbeermarmeladen untersucht und klare Sieger ausgemacht. Ein mangelhaftes Produkt gab es nicht. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel drei der besten Erdbeermarmeladen vor.

Die Erdbeere: Fakten zum Angeben

Die Erdbeere ist keine Beere - sondern eine Sammelnussfrucht. Die eigentlichen Erdbeer-Früchte sind die kleinen gelben Körner auf der Schale.

Es gibt mehr als 1000 Erdbeer-Sorten. Darunter auch die Sorte "Korona".

3,5 Kilogramm Erdbeeren isst der Deutsche im Durchschnitt in einem Jahr. Im Vergleich dazu: Bananen ist er viermal so viel, Äpfel ganze 21 Kilogramm in einem Jahr.

Die Erdbeere besteht zu 90 Prozent aus Wasser.

Erdbeeren reifen nach der Ernte nicht nach.

2018 wurden mehr als acht Milliarden Tonnen Erdbeeren angebaut - weltweit. Am meisten davon in China, gefolgt von den USA.

Wie wurde getestet?

Bei der Untersuchung, die von Öko-Test vorgenommen wurde, wurden 20 Erdbeermarmeladen genau unter die Lupe genommen. Darunter befanden sich zwölf Erdbeer-Fruchtaufstriche und acht Erdbeer-Konfitüren. Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass Konfitüren mindesten 55 Prozent Zucker enthalten müssen. Handelt es sich um eine Marmelade mit der Bezeichnung "Fruchtaufstrich", ist der Zuckeranteil nicht relevant, meistens enthalten sie aber einen wesentlich höheren Fruchtanteil.

Die Marmeladen gibt es im Discounter, im Super- und im Bio-Markt zu kaufen. Pro 250 Gramm kosten die Aufstriche zwischen 55 Cent und 4,36 Euro. Die Marmeladen wurden labortechnisch auf Pestzid-Rückstände und den Zuckergehalt untersucht. Außerdem wurden sie auch auf die Sensorik beim Verzehr überprüft, wofür Tester sie anonymisiert verzehrt und bewertet haben. Zusätzlich wurde auch ein Augenmerk auf die Eigenwerbung der Hersteller gelegt: hält die Marmelade, was versprochen wird? Dieses Ergebnis floss in die Kategorie "weitere Mängel" ein.

Öko-Test: Das sind die besten Erdbeermarmeladen

Beinahe die Hälfte der getesteten Marmeladen erhalten die Noten "sehr gut" und "gut". Leider wird ein Großteil aber auch nur mittelmäßig bewertet. Was den Testern sehr zu denken gab, ist dass in fast allen konventionellen Marmeladen mindestens ein Pestizid nachgewiesen werden konnten. Die einzige Ausnahme bildet hier die Konfitüre von Landliebe. In der "Maribel Erdbeer Konfitüre Extra" von Lidl wurden sogar sechs verschiedene Pestizide gefunden.

Ein weiterer Punkt, den die Tester kritisieren, ist der Zuckergehalt. Hierbei wurde die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zum Zuckerkonsum als Richtlinie herangezogen. Bei allen konventionell hergestellten Marmeladen war der Zuckergehalt zu hoch. Die Bio-Produkte bewegten sich zum Großteil im Rahmen. Zudem stammen die Erdbeeren kaum aus deutschem Anbau, sondern werden vor allem in Polen, Spanien, der Türkei oder Ägypten geerntet, was in Bezug auf den Umwelt-Aspekt zu bedenken gibt. Bei den Marmeladen, die mit "sehr gut" bewertet wurden, handelt es sich ausschließlich um Bio-Produkte. Im Folgenden haben wir die Spitzenreiter für Sie aufgelistet.

Fruchtaufstrich Frucht Pur 75% Erdbeere von Allos

Mit "sehr gut" bewertet wurde der Fruchtaufstrich Frucht Pur 75% Erdbeere von Allos. Der Aufstrich ist Pestizid-frei, sowie auch in Bezug auf die Inhaltsstoffe unbedenklich. Außerdem ist der zugesetzte Zucker sehr gering gehalten - mit 5,0 Gramm pro Portion der niedrigste Wert aller 20 getesteten Erdbeermarmeladen.

Gesamturteil: "Sehr gut"

Herkunft der Erdbeeren: Polen, Türkei

Fruchtgehalt laut Deklaration: 75%

Zugesetzter Zucker (pro 30-Gramm-Portion): niedrig (5,0 Gramm)

Belastung mit Pestiziden: nein

Testergebnis Inhaltsstoffe: "Sehr gut"

Testergebnis Sensorik: "Gut"

Weitere Mängel: ja

Testergebnis weitere Mängel: "Gut"

Preis: 2,99 Euro

Erdbeer-Fruchtaufstrich von Dennree

Der Erdbeer-Fruchtaufstrich von Dennree wird ebenfalls mit der Note "sehr gut" bewertet. Der zugesetzte Zucker-Anteil bewegt sich im Mittelfeld, Pestizid-Rückstände konnten die Tester keine finden. Mit 1,46 Euro ist dieser Fruchtaufstrich der günstigste unter den Spitzenreitern.

Gesamturteil: "Sehr gut"

Herkunft der Erdbeeren: keine Auskunft

Fruchtgehalt laut Deklaration: 55%

Zugesetzter Zucker (pro 30-Gramm-Portion): mittel (12,1 Gramm)

Belastung mit Pestiziden: nein

Testergebnis Inhaltsstoffe: "Sehr gut"

Testergebnis Sensorik: "Gut"

Weitere Mängel: ja

Testergebnis weitere Mängel: "Gut"

Preis: 1,46 Euro

Erdbeere Fruchtaufstrich von Die Beerenbauern (Demeter)

Ebenfalls ganz vorne dabei ist der Erdbeer-Fruchtaufstrich von Die Beerenbauern. Die Marmelade überzeugt sowohl mit ihrem Geschmack, als auch mit qualitativen Inhaltsstoffen. Mängel konnten die Tester nicht entdecken.

Gesamturteil: "Sehr gut"

Herkunft der Erdbeeren: Türkei

Fruchtgehalt laut Deklaration: 70%

Zugesetzter Zucker (pro 30-Gramm-Portion): mittel (8,8 Gramm)

Belastung mit Pestiziden: nein

Testergebnis Inhaltsstoffe: "Sehr gut"

Testergebnis Sensorik: "Sehr gut"

Weitere Mängel: nein

Testergebnis weitere Mängel: "Sehr gut"

Preis: 4,36 Euro

Das komplette Test-Ergebnis finden Sie kostenpflichtig auf der Website von Öko-Test.

Fazit: Viele der Marmeladen erlangen ein gutes oder sogar sehr gutes Testergebnis, mangelhaft ist keine. Die Bio-Aufstriche erhalten überwiegend ein "sehr gut", die konventionell hergestellten Marmeladen bewegen sich im guten bis ausreichenden Bereich. Was die Tester allerdings bemängeln, ist der stellenweise sehr hohe Anteil an zugesetztem Zucker und der teilweise deutliche Nachweis von Pestizid-Rückständen. Die Test-Sieger jedoch kann man unbedenklich weiter aufs Brot schmieren.

