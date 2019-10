Franken vor 21 Stunden

Quiz

Quiz: Bist du ein echter Bier-Kenner?

Nirgends gibt es so gutes und auch vielseitiges Bier wie bei uns in Franken. Und da zeigt sich auch: Bier ist nicht gleich Bier. Hinter dem leckeren Gebräu steckt so einiges an Fachwissen. Teste dein Wissen in unserem Quiz.