Dein Garten im Herbst: Diese 9 Arbeiten stehen für Gartenbesitzer jetzt an

Ende September nähert sich die Gartensaison zwar auch allmählich dem Ende - doch gibt es immer noch eine Menge zu tun. So ist jetzt etwa der ideale Zeitpunkt, um Igel-Quartiere einzurichten. Auch Blumenzwiebeln können bereits gesetzt werden. Und selbst zum Aussäen bestimmter Pflanzen ist der Monat noch geeignet. Hier findest du eine Übersicht mit typischen Gartenarbeiten, die jetzt erledigt werden sollten.

1. Blumen und Gemüsepflanzen aussäen

Manche Blumen lassen sich im beginnenden Herbst besonders gut aussähen. Der noch warme Boden ermöglicht es den Pflanzen noch vor Winterbeginn Wurzeln zu schlagen und die kalten Jahreszeiten unbeschadet zu überstehen. Im Frühjahr spitzen dann die ersten Blüten aus der Erddecke hervor.

Gut geeignete Pflanzen sind beispielsweise die Pfingstrose oder Schwertlilie. Aber auch der Fingerhut, der gelbe Scheinmohn oder Bienenfreund können bedenkenlos im September gepflanzt werden. Am besten achtest du darauf, dass die Pflanzen windgeschützt und im Halbschatten aufgezogen werden. Ausreichend Bewässerung für einen feuchten Boden sorgt für ein schönes Blütenmeer nach dem Winter.

Aber auch Gemüsepflanzen können den Winter überstehen. Die Wintersorten von Spinat sind robust genug, um sie über den Herbst und Winter großzuziehen. Asia-Salate sind ebenfalls Kälte-robust und können im Freiland noch bis Ende September gesät werden.

2. Rasenpflege

Nach dem Sommer kann ein Rasen ganz schön abgenutzt aussehen. Die Hitze und Trockenheit können das Grün austrocknen lassen und kahle, unschöne Stellen verursachen. Der September ist der ideale Monat, um den Rasen neu zu säen oder bestimmte Stellen auszubessern. Auch hier helfen der noch warme Boden und ein wenig Bewässerung dabei, die Saat schnell zum Keimen zu bringen.

Wichtig ist allerdings die ungewollten Rasenreste vor dem Aussähen gründlich zu entfernen, da die Nachsaat sonst keine Chance hat richtig zu wachsen.

3. Samen sammeln und trocknen

Ein trockener Herbsttag ist der ideale Zeitpunkt, um Samen zu sammeln. Diese können getrocknet werden und im nächsten Jahr wieder frisch ausgesät werden. Bevor du die Samen von Sonnenblumen, Tagetes, Rittersporn oder Ringelblumen sammelst, solltest du sicher gehen, dass die Saatkörner auch wirklich trocken sind, ansonsten droht Fäulnis.

Zum Sammeln eignet sich am besten eine Samenkapsel. Die Kerne können anschließend auf einem Stück Zeitungspapier ein paar Tage lang getrocknet werden. Gelagert werden die Samen über die Winterzeit an einem dunklen Ort. So sind sie bis zu drei Jahre lang haltbar und warten nur darauf, in deinem Garten ausgesät zu werden.

4. Igel-Quartier einrichten

Ab September machen sich die Igel auf die Suche nach einem geeigneten Winterquartier. Wer den kleinen stacheligen Vierbeinern eine Herberge bieten möchte, der kann an einer geschützten Stelle im Garten trockenes Laub oder Stroh auslegen und eine kleine Holzkiste aufstellen. Vor die Öffnung der Kiste sollten ein paar gebogene Weidenzweige in die Erde gesteckt werden. So sollte ein etwa 30 Zentimeter langer Laubgang entstehen. Zum Schluss wird die gesamte Konstruktion aus Laub, Karton und Weidenzweigen nochmal mit trockenen Ästen und Laub überhäuft und fertig ist das Igel-Häuschen.

5. Blumenzwiebeln setzen

Noch bevor die ersten Schneeflocken fallen, können noch die letzten Blumenzwiebeln eingepflanzt werden. Schneeglöckchen, Narzissen und Krokusse brauchen allerdings durchlässigen Boden. Bei besonders schweren Böden sollte mit etwas Kies nachgeholfen werden, da sonst nässeempfindliche Blumen wie Lilien oder Tulpen beginnen könnten zu faulen.

6. Fallobst auflesen

Wer im September faul ist, der hat schnell den ganzen Garten voll mit überreifen Früchten. Das Fallobst stört nicht nur auf dem Rasen, sondern ist auch noch ein Magnet für unbeliebte Wespen. Am besten sammelst du das gefallene Obst direkt auf und vermeidest so die ungewollten Besucher am Essenstisch.

Fallobst kann außerdem als Brutstätte für neue Schädlinge dienen und beginnt stark zu riechen, sobald es zu lange liegt und schimmelt.

7. Laub rechen

Der September markiert auch den Übergang vom Spätsommer in den Herbst. Kein Wunder, dass auch schon die ersten Laubblätter fallen und es sich auf dem Rasen bequem machen. Eine orange-braune Blätterdecke mag im Garten zwar schön aussehen, kann aber auch dafür sorgen, dass der Rasen darunter zu faulen beginnt. Kommt noch Feuchtigkeit dazu, können sich unter den Blättern schnell Pilze bilden.

Auch im Gartenteich hat Laub nichts zu suchen. Unter den Blättern bilden sich schnell Algen und die Wasserqualität nimmt ab. Gegen lästiges Laub im Teich helfen Spannnetze, die die Blätter abfangen.

8. Stauden teilen und zuschneiden

Zu groß gewordene Stauden sollten vor dem Winter noch geteilt werden, allerdings erst, wenn sie verblüht sind. Mit einer Grabgabel lassen sich Wurzelballen ganz einfach aus der Erde lösen. Danach kannst du mit einem Spaten oder Messer die Staude teilen.

Achte dabei darauf, dass die Stücke etwa faustgroß sind und mindestens zwei Triebspitzen besitzt. Vertrocknete und kranke Wurzelteile können dabei gleich mit entfernt werden.

9. Rosen vor Pilzbefall schützen

So schön Rosen auch sind, so empfindlich sind sie auch. Sie verlieren ihre Blätter oft vorzeitig und haben große schwarze oder rostrote Flecken. Diese stammen von einem Pilz. Die häufigste Ursache dafür ist ein Mangel an Wasser und Nährstoffen. Dagegen helfen regelmäßige Bewässerung und ein Düngergemisch aus Hornspänen und Steinmehl. Beim Gießen solltest du darauf achten, das Wasser nicht direkt über die Blätter laufen zu lassen, da dadurch Pilzkrankheiten begünstigt werden.

