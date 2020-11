Winterharte Pflanzen: die Top 10 für Ihre Winterbepflanzung

Kostenfreie Garten-App

Der offizielle Winteranfang steht kurz vor der Tür. Doch schon jetzt sind niedrige Temperaturen und Frost keine Fremdwörter mehr in Franken. Doch auch wenn der Winter viel tristes Wetter mit sich bringt, heißt es lange noch nicht, dass Ihre Bepflanzung das auch sein muss. Mit winterharten Blumen und Pflanzen können Sie Ihren Beeten, Balkonkästen und Kübeln auch im Winter Leben und Farbe verschaffen.

Winterhart heißt, dass Pflanzen den Winter in Deutschland ohne Probleme überleben können. Häufig sind das Pflanzen die aus diesem Breitengrad kommen, oder zumindest an diese Temperaturen und an die Temperaturunterschiede gewöhnt sind. Das gilt vor allem für die Pflanzen, die in Beete eingepflanzt sind. Bei Kasten- und Kübelbepflanzungen sollte trotz der Bezeichnung "winterhart" ein Winterschutz aus Vlies, Styropor oder Zeitung aufgetragen werden.

#1 Lavendel

Lavendel Lavendel riecht nicht nur gut, sondern sieht auch noch gut aus - auch im Winter! Bild: xiclography/pixabay.com xiclography

Der Echte Lavendel (lavendula angustifolia) bringt mit seinem zarten Lila, Farbe in die Bepflanzung. Ursprünglich stammt der Lavendel aus warmen Küstenregionen, wie aus der Provence in Südfrankreich. Mittlerweile hat er sich aber auch in Deutschland angesiedelt und überlebt, auch im Topf, problemlos den Winter.

#2 Ginkgo

Ginkgo Ein robuster Baum! Der Ginkgo bringt mit seiner herbstlichen Färbung einen schönen Farbakzent in den Garten. Bild: mylene/pixabay.com Mylene

Der Ginkgo (ginkgo biloba) ist robust, pflegeleicht und nicht anfällig für Krankheiten oder Schädlinge - perfekt für jeden Garten-Anfänger. Es gibt ihn nicht nur also großen Baum für den Garten, sondern auch i kleineren Varianten, der sich in einem Topf wunderbar auf die Terrasse oder den Balkon stellen lässt. Als Jungpflanze lässt sich der Ginkgo noch nicht gut überwintern. Erst, wenn er richtig verwachsen ist, kann er dem Winter standhalten.

#3 Winterheide

Winterheide Der Klassiker unter den winterhate Pflanzen: die Winterheide. Aus den alpinen Gebieten in den eigenen Garten. Bild: nennieinszweidrei/pixabay.com Nennieinszweidrei

Ein Klassiker unter de winterharten Pflanzen, ist die Winterheide (erica camae). Sie stammt ursprünglich aus alpinen Gebieten und ist somit Temperaturen bis zu -25 °C gewöhnt. Das Heidengewächs lässt sich sowohl im Beet, als auch im Topf pflanzen. Im Topf braucht es aber noch weiteren Schutz, da die Heide dem Winter intensiver ausgesetzt ist. Auch die Sonne könnte der Winterheide im Winter schaden, daher ist sie an halbschattigen Plätzen am besten aufgehoben.

#4 Hortensie

Hortensie Mit ihren großen, bunten Blütenköpfe verzaubert die Hortensie im Winter Ihr Beet oder Ihren Balkon. Bild: tantelow/pixabay.com TanteLoe

Nicht alle Arten der Hortensie (hydrangea) sind winterhart. Als besonders geeignet gelten die Bauerhortensie und die Rispenhortensie. Mit ihren großen und oft sehr bunten Blütenköpfen trotzen Hortensien der tristen Winterstimmung. Mit einem leichten Winterschutz aus Rindenmulch können sie problemlos Temperaturen bis zu -8 °C überstehen, was in den meisten Teilen Deutschlands funktioniert.

#5 Christrose

Christrose Die Weihnachtsblume schlecht hin bringt frischen Wind in Ihre winterliche Bepflanzung. Bild: coleur/pixabay.com Couleur

Ein weiterer Klassiker ist die Christrose (hellebros niger). Man kennt sie auch unter den Namen Schneerose oder Nieswurz und gehört, anders als ihr Name verrät, nicht zu den Rosengewächsen. Es gibt viele Farbvariationen innerhalb der Familie der Christrosen, die von rosa bis dunkelblau all mögliche Farben in die winterliche Bepflanzung bringen können.