Das vergangenen Jahre in der Kryptotechnik waren voller Turbulenzen und Turbulenzen, die die Vermögenspreise auf die Bewertungen von vor Jahren zurückbrachen. Mit einem neuen Jahr hier bereiten sich Krypto-Investoren und -Händler zu Recht auf das Schlimmste vor. Dirk Hartig, Head of Trading Education bei PrimeXBT*, sagt jedoch, dass ein neuer Krypto-Bullenmarkt auf dem Weg ist und nur eine Frage der Zeit ist.

Finden Sie heraus, was Hartig sonst noch über den Zustand von Krypto zu sagen hat und wann wieder mit „steigenden Preisen“ zu rechnen ist.

Was mehr als 20 Jahre Erfahrung über den Krypto-Marktzyklus aussagen

Ein Teil dessen, was Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen so volatil macht, ist auf den spekulativen Charakter der aufstrebenden Anlageklasse zurückzuführen. Obwohl die Anlageklasse ausgereift ist, gibt es noch keine etablierte Methode zur Bewertung einer so jungen Technologie. Stattdessen leidet Krypto insgesamt unter einem Auf und Ab zwischen Euphorie und Verzweiflung.

Wenn der Markt steigt, blendet die Gier die Anleger oft davor, zu erkennen, dass sich ein Top bildet. Im Gegensatz dazu hindert Angst Anleger oder Händler oft daran, eine Position am Boden einzunehmen. Gegen diese natürlichen Emotionen anzukämpfen und gegen die Herde vorzugehen, ist normalerweise die beste Strategie.

Das Timing des Marktes ist jedoch in der Praxis viel schwieriger als in der Theorie. Dirk Hartig, Head of Trading Education der PrimeXBT* Trading Academy, nutzt seine mehr als 20-jährige Erfahrung im Handel mit Aktien, Rohstoffen, Forex und Krypto und macht einige kühne Vorhersagen darüber, was in Krypto kommen wird, die vollständig auf sachlichen Beweisen beruhen.

Bitcoin als Erster in einem grassierenden Krypto-Bullenmarkt, behauptet Hartig

Laut PrimeXBT*-Forschung sagt Hartig, dass man Bitcoin zuerst die größte Aufmerksamkeit schenken sollte, da „jeder Bullenmarkt in der Vergangenheit“ von BTC initiiert wurde. Er erwähnt Bitcoin und Ethereum ausdrücklich als wichtige Markttreiber für den Rest der Krypto-Stimmung. Wenn diese beiden eine Leistung erbringen, ist dies im Wesentlichen ein grünes Licht für riskantere Altcoins.

Später in einem Bullenmarkt, sobald der Trend eine Bestätigung mit einer signifikanten Bewegung zeigt, beginnen Altcoins typischerweise, der Führung von Bitcoin zu folgen. Hartig sieht nicht ein, warum das nicht noch einmal der Fall sein sollte und betont vorerst Vorsicht bei der Betrachtung von Altcoins.

In einem vergangenen Video vom Mai gab Hartig drei wichtige Tipps für Altcoins für den nächsten Bullenmarkt, von denen jeder sowohl Bitcoin als auch Ethereum übertroffen hat. Einer der Picks bleibt mit einem ROI von über 150 % auch unter schwierigen Marktbedingungen deutlich im grünen Bereich. Die Liste umfasst GMX, Centrifuge und Ren.

Warum Bitcoin bis zur nächsten Halbierung auf 40.000 $ oder höher zurückkehren könnte

Anstatt einen Bildschirm mit Dutzenden verwirrender Indikatoren zu füllen, bricht Hartig die Dinge so einfach wie möglich herunter, um ängstliche Investoren und Händler zu beruhigen, die die niedrigen Kryptopreise verpassen könnten. Anhand eines einfachen Excel-Diagramms zeigt Hartig, dass in der gesamten Geschichte von Bitcoin auf ein rotes Jahr tendenziell ein dreijähriger Bullenmarkt folgt.

Als nächstes verwendet Hartig eine zeitbasierte Formel, die den Abstand von jeder Halbierung nutzt, um eine Vorhersage über die nächsten 18 Monate auf dem Kryptomarkt zu treffen. Die letzten beiden Bullenmärkte produzierten vor jeder Halbierung zwischen 240 % und 282 %.

Damit liegt der Preis pro BTC bei der nächsten Halbierung zwischen 40.000 und 58.000 $. Diese besondere Halbierung senkt die BTC-Blockbelohnung von 6,25 auf 3,125 BTC. Es ist allgemein bekannt, dass die Halbierung von Bitcoin Angebot und Nachfrage zugunsten einer Preissteigerung drückt.

Beweise für einen Bitcoin-Boden, kurz vor einem weiteren Black-Swan-Ereignis

In einem anderen Video hat Hartig ein paar beruhigende Worte für Krypto-Investoren: Ihnen könnte die Zeit davonlaufen, Bitcoin günstig zu kaufen. Für diejenigen, die auf 12.000 $ warten, könnten 10.000 $ oder weniger Pech haben. Der MVRV-Z-Score, der hilft, Zeiträume anzuzeigen, in denen BTC über- oder unterbewertet ist, befindet sich derzeit auf historisch niedrigen Werten.

„Es wird einen neuen Bullenmarkt geben. Nun stellt sich die Frage, wie wir diesen Bullenmarkt timen“, sagte Hartig. „Wir werden 2023 vielleicht einen schwierigeren Markt mit vielen Höhen und Tiefen erleben, aber im Laufe des Jahres sollten wir bis Anfang 2024 und darüber hinaus steigende Preise sehen“, fuhr er fort.

„Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist ein sogenanntes Black-Swan-Ereignis, das die Preise dämpft“, fügte er hinzu. Mögliche Ereignisse des Schwarzen Schwans könnten einen Weltkrieg oder eine Pandemie ähnlich dem Coronavirus umfassen. Selbst das wird Bitcoin laut Hartig nicht töten. Am Beispiel von COVID kann eine Krise oft ein Auslöser für Bullenmärkte und geldpolitische Änderungen der Fed sein.

