Warum auf vielen Kirchtürmen ein Hahn auf der Spitze sitzt

Hahn auf der Kirchturmspitze: Das steckt dahinter

Tier als Ostersymbol: Was hat der Hahn mit den Evangelien zu tun?

Was hat der Hahn mit den zu tun? "Ehe der Hahn kräht": Wetterfahne, Zeitansager und Mahner

Auf vielen Kirchturmspitzen in Deutschland und der ganzen Welt sieht man einen Hahn sitzen. Doch was hat es damit auf sich? Nur so viel sei verraten: Um die kirchliche und österliche Bedeutung des Tiers zu verstehen, muss man weit bis ins Neue Testament zurückblicken.

Hahn als Ostersymbol - was Petrus' Verleugnung damit zu tun hat

Der Hahn sei in der christlichen Rezeption als Vogel des Lichtes bekannt, da er der Künder des neuen Tages sei, heißt es im Bibellexikon WiBiLex. Das Tier werde gerne als Symbol für Christus, die Auferstehung oder das Jüngste Gericht verwendet und ist somit auch ein Ostersymbol. In den Evangelien habe der Hahn eine besondere Rolle: Laut der Bibel hatte Jesus kurz vor seinem Tod seinem Jünger Petrus prophezeit, dass dieser ihn dreimal verleugnen würde, "ehe der Hahn kräht". In dieser Geschichte fungiere das Tier also als "Zeitansager", da er die drei Zeitpunkte markiert, in denen Petrus Jesus verleugnet.

Im palästinischen Volksglauben gelte der Hahn auch als Künder und Bringer des Regens, heißt es in WiBiLex. Heute steht er als Wetterfahne auf den Kirchturmspitzen und zeigt an, wie der Wind weht. Daher stamme auch der Spruch: "Der dreht sich wie der Hahn im Wind", so der WDR. Das bedeute, dass jemand ständig seine Meinung ändert oder etwas - wie Petrus - verleugnet. Das Tier stehe in diesem Zusammenhang somit für Buße und als Mahnung für Glaubensstärke.

In Süddeutschland und weiten Teilen der Welt stehe der Hahn meist auf katholischen Kirchtürmen, so der SWR. Auf den evangelischen Kirchen sei überwiegend ein Kreuz angebracht, dies sei jedoch von der Region abhängig. Manche Kirchen besitzen auch beide Symbole. Neben dem Hahn, der neben dem Hasen ebenfalls ein populäres Ostersymbol darstellt, gibt es noch weitere Traditionen und Bräuche rund um das Osterfest.