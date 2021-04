Tradition an Karfreitag: Was am stillen Feiertag zu beachten ist

Bamberg Ostern aus Sicht der Kirche

Bayern regelt dieses Gesetz deutschlandweit am strengsten: An Karfreitag gilt in unserem Bundesland nicht nur das Tanzverbot, sondern ein generelles Verbot von Musik in Räumen mit Schankbetrieb. Außerdem gilt das Tanzverbot ganztägig, also von 0 bis 24 Uhr. Berlin und Bremen sind hier am lockersten: dort gilt das Verbot nur von 4, beziehungsweise 6 bis 21 Uhr.

Was essen wir traditionell an Karfreitag?

Traditionell verzichten viele Christen an Karfreitag auf den Verzehr von Fleisch. In Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu ist der Feiertag ein Tag der Trauer, der Abstinenz und der Buße. Populär sind dagegen Fischgerichte, auch weil der Fisch das wohl älteste christliche Symbol ist. Die griechische Bezeichnung für den Fisch lautet "ICHTHYS", was sich als Akronym für die Botschaft "Iesos CHristos Theou (H)Yios Soter" etablierte: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter.