Spieletipp: Just One - warum ein Partyspiel zu Recht "Spiel des Jahres 2019" geworden ist

Just One ist nicht nur ein unglaublich unterhaltsames Spiel, das Spiel des Jahres 2019 ist auch schnell zu erklären. In der Runde gibt es immer einen Spieler, der aktiv einen gesuchten Begriff erraten muss. Dafür zieht er eine Karte vom Stapel, ohne sie anzusehen. Nur die anderen Spieler können ihn auf seiner Tafel lesen. Eine Zahl zwischen 1 und 5 gibt den zu erratenden Begriff vor.

Just One: So simpel ist das Partyspiel

Jetzt sind die anderen Mitspieler an der Reihe, passende Hinweise für den Ratenden zu liefern! Dafür haben sie allerhand Material zur Verfügung.

Die Mitspieler schreiben nämlich im Spiel des Jahres 2019 mit Stiften auf kleine Whiteboards. Jeder unabhängig voneinander ein einziges Wort. Dieser Hinweis dient dazu, den Begriff der ratenden Person zu umschreiben. Das Tolle daran ist, dass jeder mal an der Reihe ist und raten darf. Am Ende spielt man nämlich nicht gegeneinander, sondern als Team gegen das Spiel.

In Just One hat man das Spiel gewonnen, wenn insgesamt 13 Begriffe richtig erraten wurden. Aber ganz so leicht wird es einem dann doch nicht gemacht. Denn die Hinweise dürfen sich nicht doppeln, dann werden sie gestrichen. So kann es durchaus öfter vorkommen, dass der erratende Spieler weniger Hinweise erhält als normalerweise möglich gewesen wären. Die zweite Herausforderung: Man hat nur einen Versuch, um den richtigen Begriff zu erraten, sonst ist diese Chance auf einen Punkt vorbei. Damit bleibt Just One immer auch spannend und kurzweilig zugleich.

Warum Just One ein würdiges "Spiel des Jahres" ist

Einfach erklärt

Absolutes Partyspiel

Unterhaltung für die ganze Familie

Just One ist ein charmantes und lustiges Partyspiel, dass auch in größeren Runden von bis zu sieben Leuten gespielt werden kann. Die kleinen Whiteboards machen das Spiel des Jahres 2019 auch noch optisch zu einem Hingucker.

Fazit: Wer Lust auf einen unterhaltsamen Abend und jede Menge Teamwork hat, braucht Just One unbedingt in seiner Spielesammlung!

