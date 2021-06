Die 20 schönsten Komplimente für Frauen und Männer

Warum Komplimente wichtig sind

Meistens sind es nur ein paar Worte oder ein kurzer Satz, der Unglaubliches bewirken kann. Ein ernstgemeintes Kompliment des Gegenübers setzt sich langfristig in Ihrem Kopf fest und bestärkt Sie in ihrem Selbstwertgefühl. Doch warum sind nette Worte so wichtig für uns? Und wie häufig ist es erstrebenswert, ein schönes Kompliment zu geben oder zu bekommen?

Komplimente machen glücklich

Komplimente sind nicht nur Balsam für Körper und Geist, sondern lösen sichtbare Reaktionen in unserem Körper aus. Neben dem Oxytocin, das für die Bindung und Zuneigung zuständig ist, werden außerdem Opioide und Dopamin ausgeschüttet. Diese Stoffe lösen ein Glücksgefühl und Freude aus, und sorgen dafür, dass wir nicht mehr genug bekommen können, also stetig nach neuer Anerkennung streben.

Durch die Belohnungsstoffe steigt die Motivation, sich mehr anzustrengen, sodass die Glückshormone noch stärker ausgeschüttet werden. Letztendlich steigen damit das Selbstvertrauen und der eigne Ehrgeiz, die Dinge möglichst gut zu meistern, um das nächste Kompliment zu erhaschen.

Wie viele Komplimente sind gut?

Es gibt generell keine Faustregel, wie oft und zu welchem Zeitpunkt sich Komplimente am besten eignen. Natürlich hilft es keinem, regelrecht mit netten Sprüchen überschüttet zu werden. Zum einen führen die zahlreichen Komplimente dazu, dass die Worte schnell an Bedeutung verlieren, zum anderen ist die Folge von unzähligen Anmerkungen, dass man in eine Arte Rauschzustand versetzt werden kann und unaufhörlich nach Lob und Wertschätzung giert.

Bekommt die gegenüberliegende Seite das Gefühl, Sie sind zu großzügig und meist oberflächlich in Ihren Bemerkungen, werden Ihre Komplimente vermutlich eher negativ aufgefasst. Das Wichtigste ist daher, dass die Sätze vom Herzen kommen und stets ernst gemeint sind.

Versuchen Sie außerdem nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Anerkennende Aussagen zur Persönlichkeit oder zum inneren Wesen der Person haben meistens einen noch größeren Effekt.

Die richtigen Komplimente für Mann und Frau

Grundsätzlich spielt es erstmal keine Rolle, ob die netten Worte an eine Frau oder einen Mann gerichtet sind. Mit dem richtigen Satz zaubern Sie jedem ein Lächeln aufs Gesicht. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern und geeigneten Anmerkungen, mit denen gepunktet werden kann. Deshalb ist es hilfreich, ein paar Tipps zu beachten, um mit Ihren Komplimenten noch mehr Freude zu erzeugen.

5 Tipps für gelungene Komplimente

Ehrlichkeit

Es ist kein Geheimnis, das Komplimente nur sinnvoll sind, wenn sie ehrlich und ernst gemeint sind. Möchten Sie einer Person ein paar nette Worte mitgeben, überlegen Sie sich vorher, was Ihnen wirklich an ihr gefällt oder was sogar bewundernswert ist. Sind die Komplimente ernst gemeint, sollte es Ihnen auch keine Probleme bereiten, diese authentisch zu vermitteln. Schon die Körpersprache verrät meistens, wie ehrlich Sie die Aussage im Endeffekt auch meinen.

Richtiger Zeitpunkt

Einen geeigneten Augenblick für einen süßen Spruch zu finden, spielt eine große Rolle. Die Komplimente können noch so schön sein, in den falschen Momenten sind sie störend und versetzen die andere Person oft in eine unangenehme Lage. Vermeiden Sie deshalb größere Menschenansammlungen für intime, persönliche Kommentare und achten Sie darauf, romantische Bemerkungen nicht zwischen Tür und Angel zu geben. In unserem Alltag finden sich genügend passende Zeitpunkte, um mit Hilfe eines Kompliments für Freude zu sorgen. Mit einem flotten Spruch können Sie Ihrem Partner bereits am Frühstückstisch den Tag versüßen.

Respekt

Vor allem für Komplimente zu Äußerlichkeiten an das andere Geschlecht, ist ein respektvoller Umgang von großer Bedeutung. Auch wenn Sie ursprünglich keine bösen Absichten hatten, kann ein flapsiger Spruch schnell nach hinten los gehen und die andere Person vergraulen. Das Gleiche gilt im Berufsleben. Unter Kollegen sollte man stets diskret bleiben und sich in Sachen Komplimente eher zurückhalten. Insbesondere durch taktlose Bemerkungen zu Äußerlichkeiten des anderen Geschlechts, fühlt sich die Gegenseite schnell am Arbeitsplatz bedrängt.

Persönlichkeit

Gerade Bemerkungen über Äußerlichkeiten sollten mit einer persönlichen Note versehen werden. Betonen Sie beispielsweise nicht, wie schön die neuen Sneakers sind, sondern eher den guten Geschmack der Person. Insbesondere Komplimente, aus denen ersichtlich wird, dass Sie aufmerksam sind, werden gerne angenommen. Anmerkungen zur sportlichen Figur oder zum liebevollen Umgang mit den Mitmenschen machen deutlich, dass Ihnen auch Kleinigkeiten auffallen und somit die Komplimente individuell und ehrlich sind.

Richtige Wortwahl

Komplimente können schnell mit Klischees behaftet, zu oberflächlich oder sogar doppeldeutig sein. Häufig bekommt man altbekannte Floskeln ohne persönlichen Bezug zu hören, deren Aussage größtenteils inhaltslos erscheint. Achten Sie daher darauf, locker und authentisch zu wirken und versuchen Sie, die Komplimente jeweils auf die bestimmte Person zu individualisieren. Vermeiden Sie dabei doppeldeutige Aussagen und Übertreibungen, sodass kein falscher Eindruck entsteht.

10 süße Komplimente für Frauen

Mit dem richtigen Kompliment an eine Frau lässt sich das Eis schnell brechen. Gerade während dem ersten Treffen, können nette Bemerkungen zur richtigen Zeit die Frau schmeicheln und ihr Interesse wecken.

Doch es gehört ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu, um nicht danebenzugreifen. Eine Frau ist nicht mit einem einfachen „Du siehst schön aus“ zufrieden. Viel zu häufig müssen Frauen rein äußerliche, rot sexistische Kommentare über sich ergehen lassen. Aus diesem Grund sehnen sich viele Frauen nach einem Kompliment, das ein Stück tiefer geht und sie nicht alle Tage zu hören bekommen.

Dabei empfiehlt es sich, von den reinen Äußerlichkeiten abzusehen und sich auf die liebenswerten Eigenschaften der Persönlichkeit zu konzentrieren. Die folgenden Beispiele helfen Ihnen, einer Frau ein authentisches Kompliment zu machen:

Ich bewundere deine Schlagfertigkeit. Du bist echt eine Power-Frau. Ich bin beeindruckt, wie du alles meisterst. Du bist die witzigste Person auf Erden, Ich liebe es, mit dir zu lachen. Dein Lächeln ist bezaubernd. Was macht dich so glücklich? Auf dich kann ich mich immer verlassen! Du strahlst von innen und versprühst gute Laune. Deine gute Laune ist ansteckend! Du bist eine tolle Zuhörerin. Mit dir hat man immer Spaß. Du machst mich zu einem besseren Mann.

10 schöne Komplimente für Männer

Männer bekommen in der Regel seltener Komplimente, obwohl auch sie sich natürlich über liebgemeinte Worte freuen. Dabei sollte man den Mann nicht nur auf sein materielles Hab und Gut, wie Auto, Haus oder die Karriere reduzieren. Auch Frauen sollten sich bemühen, keine alltäglichen Floskeln abzuspulen.

Häufig ist das Selbstwertgefühl eines Mannes bei weitem nicht so groß, wie es vielleicht den Anschein vermag. Komplimente über Humor, Intelligenz, Sexualität und viele weiteren Eigenschaften, geben dem Mann größeres Selbstvertrauen. Dabei darf auch gerne ein wenig übertrieben werden, denn Männer sind nun mal gerne die Größten. Doch auch hier gilt, eine gute Balance zu finden und die männlichen Geschöpfe nicht mit übertriebenen Komplimenten zu überschütten.

Aus gesundem Selbstvertrauen kann schnell übertriebene Selbstliebe werden. Auch für unsere Frauen haben wir einige Beispiele gesammelt, um für die nötige Abwechslung zu sorgen:

Es freut mich, dass du dir extra Zeit für mich nimmst. Bei dir fühle ich mich einfach wohl. Ich kann dir uneingeschränkt vertrauen. Bei dir fühle ich mich sicher und geborgen. Es ist so schön, wie du dich um mich sorgst, wenn ich nach einem langen Tag nach Hause komme. Du bist ein richtig toller Freund, weil du immer für mich da bist. Ich finde es beeindruckend, wie sportlich du bist. Ich bin stolz, dass du nicht mehr rauchst! Du hattest Recht, ich war komplett auf dem Holzweg. Du kannst mir so gut zuhören.

Komplimente machen uns glücklich und stärken unser Selbstvertrauen. In manchen Situationen können sie allerdings einen anderen Effekt wie gewünscht haben und die gegenüberliegende Person verunsichern. Achten Sie deshalb darauf, Ihre Komplimente mit Bedacht zu wählen und stets respektvoll und liebevoll zu bleiben. Mit dem richtigen Kompliment verzaubern Sie Ihren Lieblingsmenschen garantiert.