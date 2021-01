Wohnhaus in Oberfranken in Vollbrand: Am Donnerstagmorgen (07.01.2021) ist in einem Haus in Wunsiedel, Ortsteil Holenbrunn, ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, wurde der Brand gegen 04.15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken gemeldet.

Die örtlichen Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei wurden zum Brandort geschickte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dreiseithof in Vollbrand.

Reihenhaus in Vollbrand: Löscharbeiten laufen

Fünf der Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen, zwei von ihnen erlitten dabei Atemwegreizungen. Die sechste Bewohnerin wurde jedoch zunächst vermisst. Wenig später bargen die Feuerwehrleute die leblose 63-Jährige aus dem stark verrauchten Wohnhaus. Der Notarzt konnten nur noch ihren Tod festellen.

Die Feuerwehr war noch bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar, die Brandfahnder der Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen dazu übernommen.

Symbolbild: Mohssen Assanimoghaddam (dpa)