Wunsiedel vor 1 Stunde

Suchaktion

Mädchen (7) versteckt sich und schläft ein: Große Vermisstensuche in Wunsiedel

Am Donnerstag lief in Wunsiedel eine große Suchaktion nach einer vermissten Siebenjährigen. Nach mehreren Stunden wurde sie schließlich ganz in der Nähe des Elternhauses wiedergefunden.