Das kostet der Eintritt:

Familienkarte : 9,00 Euro (2 Erwachsene bis 3 Kinder unter 18 Jahren)

: 9,00 Euro (2 Erwachsene bis 3 Kinder unter 18 Jahren) Erwachsene : 4,50 Euro

: 4,50 Euro Gruppen ab 20 Personen : 3,50 Euro/Person

: 3,50 Euro/Person Jugendliche/Kinder unter 18 Jahren : 2,00 Euro

: 2,00 Euro Kinder unter 6 Jahre: frei

Tour durch das Labyrinth nicht für Kinderwagen geeignet

Hunde dürfen auch ins Felsenlabyrinth, sie müssen aber an die Leine genommen werden. Hundehalten sollte darauf achten, dass es vereinzelt Metalltreppen und Gitterroste gibt. Für Kinderwagen ist das Felsenlabyrinth nicht geeignet.

Nach vorheriger Anmeldung werden zu einem Wunschtermin Führungen angeboten. Möglich sind Historische und Geologische Führungen, Familienrallyes mit Exkursionsrucksack und Kompass, Dämmerungsführungen und Thematische Führungen. Diese Kosten (zuzüglich zum Eintrittspreis) für Familien 8 Euro, für Erwachsene 4 Euro, für Gruppen ab 20 Personen 3,50 Euro pro Person, für Jugendliche und Kinder 2 Euro und sind für Kinder unter 6 kostenlos. Interessenten an Führungen wenden sich an die Tourist-Information Wunsiedel, Tel. 09232 602164 oder -162, Fax 09232 602169 oder fragen per E-Mail an.

Auch der Wildpark Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth ist nach coronabedingter Schließung ab 1. Mai 2021 wieder geöffnet.

